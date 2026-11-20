駐菲副代表李廷盛今天在菲律賓一場智庫研討會上，分享台灣因應混合威脅的經驗，並強調台灣致力於厚植自身實力，與民主友盟共同維護第一島鏈安全。

菲律賓智庫Stratbase今天舉辦2026年「菲律賓研討會」（Pilipinas Conference 2026），其中一場小組討論主題為「確保共同海域安全：日、台、韓、菲以及更廣泛的印太地區」。

李廷盛受邀以「面對混合威脅」為題發表簡報說，當前印太安全環境日益複雜，戰爭與和平的界線逐漸模糊，威脅已不再局限於傳統軍事領域，也包括網路攻擊、經濟脅迫、認知作戰及關鍵基礎設施遭破壞等混合威脅。

曾任副參謀總長的李廷盛分享台灣因應混合威脅的經驗，提出強化區域防衛韌性的3大方向，包括提高透明度、跨部門整合以及分散式韌性。

他說明，透過雷達、衛星及影像即時揭露事實，可打破灰色地帶模糊空間；串聯軍方、海巡與關鍵基礎設施，可建立共同態勢感知與不對稱戰力；建構備援通訊、低軌衛星與微電網等分散式基礎設施，可降低單一系統遭破壞對社會運作的衝擊。

李廷盛說，台灣不將自身安全寄託於外部協助，而是厚植自身實力，以全球半導體供應鏈的關鍵地位、堅實的防衛能力與全社會防衛韌性作後盾，與民主友盟形成對等且具嚇阻力的安全夥伴關係，共同捍衛區域和平與穩定。

在同一場討論中，菲律賓海軍空戰部隊司令馬蒂內茲（Nerelito Martinez）指出，第一島鏈安全具有高度連動性，台灣海峽、南海或菲律賓海任何一處發生危機，都可能影響整個印太地區的安全。

馬蒂內茲說，各國應從共同利益出發，深化實質合作，包括共享海域監控資訊、加強多邊軍事演習及後勤協調，共同保護海底通訊電纜等關鍵基礎設施，以及國防工業合作，以建立長期戰略韌性。

印太地區海事透明度非營利組織「海洋之光」（SeaLight）負責人鮑爾（Ray Powell）則警告，第一島鏈不應被視為一道可阻擋安全威脅的固定防線，否則將忽略安全威脅正在改變事實。

鮑爾說，中國的海上力量已經穿越第一島鏈到另一側活動，包括台灣以東海域，區域國家必須調整安全思維，不能只關注島鏈防線內側，也應關注更廣泛太平洋海域的安全情勢。

這場小組討論聚焦第一島鏈安全情勢日益連動的趨勢，探討日本、台灣及菲律賓如何深化合作、強化嚇阻能力、防衛韌性及危機協調，並將南韓視為可進一步強化區域安全網絡的夥伴。