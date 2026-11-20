聯合國大會主席拉赫曼今天敦促緬甸政府，讓數十萬洛興雅難民返鄉。前一天，國際法院才作出具里程碑意義的判決，認定緬甸對洛興雅人進行種族滅絕。

法新社報導，拉赫曼（Khalilur Rahman）在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）一處難民營，向數以千計聚集的難民表示：「緬甸必須讓洛興雅人（Rohingya）返鄉。」

國際法院（ICJ）昨天才對緬甸作出不利判決，是國際法院成立80年來，首次認定一個國家須為種族滅絕負責，也讓以穆斯林為主的少數族群洛興雅人在長年爭取正義的奮戰中取得勝利。

拉赫曼說：「紙上的判決不等於現實生活中的正義，現在必須讓這項判決真正落實。」他呼籲，讓那些因緬甸政府所作所為而流離失所的人，安全、自願且有尊嚴地返回家園。

目前有超過100萬名洛興雅人居住在孟加拉，多數人是在2017年緬甸軍方殘酷鎮壓期間逃離家園。