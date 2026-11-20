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薩爾瓦多總統大選明年2月登場 布格磊尋求競選第3任期
薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）今天向最高選舉法院登記參選總統，角逐第3個任期。薩爾瓦多將於明年2月28日舉行總統選舉。
法新社報導，45歲的布格磊在數千名高喊「再做6年！」的支持者簇擁下，正式宣布參選。他不僅在國內掃蕩黑幫，近期也協助鄰國海地展開打擊幫派行動。
薩爾瓦多去年修憲，廢除總統任期限制，使2019年執政至今的布格磊得以無限期的尋求競選續任。
布格磊的民意支持度令拉丁美洲其他國家領袖稱羨，外界普遍認為他篤定能夠連任。
約80%的薩爾瓦多民眾支持他強力打擊犯罪行動。這項行動已逮捕數以萬計的人，多數為年輕男性，因涉嫌加入幫派遭拘捕並長期關押，有些人甚至被囚禁數年。
這場持續4年多的掃黑行動，已使過去曾是中美洲謀殺率最高的薩爾瓦多，犯罪率降至歷史新低。
然而，聯合國委託成立的專家小組今年3月表示，薩爾瓦多政府侵犯人權的行為可能構成危害人類罪。
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