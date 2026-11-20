今年第3次川習會昨天落幕，學者認為，「美中建設性戰略穩定關係」仍在發展中，中國會希望在美國總統川普任內加速推進關係。此外，除了深圳的峰會外，川普亞洲行與菲律賓及「四方安全對話」（Quad）會議達成的成果也值得注意。

國策研究院今天舉行「東協、APEC、川普亞洲行」座談會，多位專家學者與會。

針對今年第3度川習會，中央研究院歐美所研究員林正義認為，國際多邊機制元首會晤時間有限，許多重要議題仍存在分歧，不能僅從領袖見面的次數判斷雙方關係已有實質突破。

他認為，「美中建設性戰略穩定關係」是一步一步發展的過程，他指出，過去美方發表的相關文件當中沒有特別使用「尊重」這兩個字，而是強調互惠、對等。但到了今年9月，相關表述開始增加「尊重」兩個字。

而「尊重」是中國一直強調的概念，尤其涉及領土完整、主權獨立等問題。中國希望美國尊重這些立場，未來也可能在東海、南海及台海問題上提出進一步要求。

林正義進一步指出，現在的「美中建設性戰略穩定關係」，與美國前總統柯林頓（Bill Clinton）時期提出的「建設性戰略夥伴關係」相比，未必代表中美關係有更進一步的發展。仔細觀察這些外交用語，可以發現雙方仍在努力建立某種關係，而非已經達成。

他認為，這次川習會中較重要的一句話，是習近平認為，不能只有領袖之間高來高去，各自政府的團隊也要趕快跟上領袖的腳步。這代表未來的工作不會只停留在元首會晤，還必須由雙方政府部門繼續推動。

林正義指出，隨著川普任期越來越短，中方會希望在有限時間內推進「建設性戰略穩定關係」。不過美國國會的政治結構，可能對這種關係的發展形成限制。

除此之外，林正義表示，對這次國際外交活動的觀察應該保持平衡，不能把焦點完全放在深圳APEC的峰會上，例如17日在菲律賓馬尼拉舉行「四方安全對話」（Quad）會議，其中空中巡邏機、海上整合及相關安全合作，這些都是值得注意的進展。

他還指出，美國與菲律賓的合作具有相當重要的意義。美國提供菲律賓超過20億美元的軍事融資，其中約4億美元涉及南海相關項目，包括遠程火力、指揮管制、基礎設施及無人機等。菲律賓北部島嶼的巴斯科機場（Basco Airport）將進行現代化改造，也值得注意。

台北醫學大學通識中心教授張國城也指出，Quad會議顯示美日印澳在現在的國際環境下，仍有推動合作的政治意願，特別海上巡邏機聯合演習，提供進一步觀察這4國軍事上進一步合作的機會，可能是宣示也可能繼續集體發展。

他指出，Quad對亞太權力平衡的影響包括4個領域：外交合作、海洋監視、軍事合作跟共同作戰。目前看來，外交合作跟海洋監視已逐步成為各國在合作領域的共識，但軍事上的合作，還要取決於美國在伊朗戰爭尚未結束的情況下，能夠投入多少能力；印度的戰略自主性對於合作的態度；以及各國以何種態度面對中國在該領域的持續擴張。