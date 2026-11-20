馬來西亞國防部最近查獲有空軍人員涉嫌利用軍事航空運輸設施運毒，發現5個裝有毒品的袋子及1個箱子，警方隨後逮捕涉案的5名空軍軍官以及其他6名犯罪嫌疑人。

國防部發布聲明指出，皇家空軍人員於17日在梳邦空軍基地航空運輸作業大樓（AMS）對即將裝載上空軍飛機的行李進行例行檢查，發現有5件可疑行李及1個箱子，隨即通報皇家空軍中區調查組。馬來西亞皇家警察毒品犯罪調查部隨後也接獲報案。

聲明指出，警方抵達現場確認所發現的物品為毒品，5名涉嫌參與此案的空軍軍官遭警方拘留。

馬來西亞官方新聞社馬新社（Bernama）等媒體報導，國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）在聲明中強調國防部嚴正看待這起案件，這也是在例行檢查中首度發現這類事件。

卡立諾丁指出，皇家空軍將案件交由警方調查，國防部秉持透明原則，持續強化內部檢查與執法，確保馬來西亞武裝部隊不涉及毒品等不法活動。

他指出，國防部絕不容忍任何犯罪行徑，將對任何經證實涉案或共謀的軍官採取嚴厲措施。

媒體報導，警方共逮捕11名犯罪嫌疑人，包括5名空軍軍官及6名平民。警方查獲96.64公斤冰毒，估計市值約馬幣483萬令吉（約新台幣3874萬元）。警方另查獲6.98公斤的液態化學物質。

警方初步調查發現，販毒集團自今年7月開始活動，涉嫌藉由皇家空軍的航空運輸設施，將毒品由西馬運至東馬沙巴，再轉售至海外，主要流向菲律賓及印尼。

警方表示，這起案件反映販毒集團企圖利用政府戰略設施，並藉助具有特定職務與使用權限的人員掩護，規避執法機關查緝。

根據大馬「1952年危險毒品法令」第39B條文，罪名成立者可被判處死刑或終身監禁；未被判處死刑者，另須接受至少12下鞭刑。

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