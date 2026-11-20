俄羅斯今天以彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔，擊中第聶伯河上的3座橋梁，造成3人死亡、約15人受傷，是開戰以來基輔連接左、右兩岸交通幹道所遭受最大規模的攻擊。

路透社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram表示，飛彈擊中波迪爾-沃斯克列先斯基橋（Podilsko-Voskresenskyi Bridge）、達尼茨基橋（Darnytskyi Bridge）和南方大橋（PivdennyiBridge），導致部分路段封閉或交通管制；基輔約300萬人口，平日靠6座主要橋梁往來兩岸通勤。

克里契科表示，這波攻擊造成3人死亡、約15人受傷。

此外，這波攻擊同時引發火災，關鍵基礎設施和建築物也受損。路透社記者今天凌晨在基輔聽到一連串爆炸聲響。

基輔市軍事管理局指出，奧伯隆區（Obolon）和波迪爾區（Podil）各有1棟建築在攻擊過後起火燃燒。

烏克蘭本週第3度攻擊連接俄羅斯與克里米亞（Crimea）的大橋後，俄國總統普亭（VladimirPutin）誓言發動「痛苦得多」的報復性攻擊。

根據地方官員在Telegram的說法，第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）有公寓大樓遭無人機擊中，造成5人受傷；烏克蘭第2大城哈爾科夫（Kharkiv）則有醫院遭俄軍無人機攻擊，導致4人受傷；札波羅熱（Zaporizhzhia）一輛電車遭無人機攻擊，造成1人受傷。

路透社無法立即獨立證實這些消息。俄烏戰爭已進入第5年，雙方都否認蓄意攻擊平民。

這波攻擊發生之際，歐洲盟國昨天才警告，任何人都不應繞過他們決定和平協議；在此之前，美國總統川普（Donald Trump）在與中國國家主席習近平舉行的峰會上，稱普亭是「朋友」。