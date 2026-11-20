南韓稅務師資格考試爆發作弊事件，加上一年一度的大學修學能力試驗，讓AI作弊議題浮上檯面。南韓總統李在明今天表示，傳統方式已難以防範AI作弊，必須全面改革考試制度，並嚴懲違規者。

日前有國家稅務師資格考試榜首考生坦承利用人工智慧（AI）作弊，引起軒然大波。為了防止類似事情發生，昨天的大學修學能力試驗（修能），全國發送了3次「緊急災難簡訊」，用警報聲抓出偷攜帶手機進考場的考生，不過仍有考生被查獲違規。

李在明今天主持首席幕僚會議時表示，「考試雖然已經結束，但從現在開始，還有許多事情必須處理」。他指示相關主管機關與AI企業合作，徹底追查涉嫌作弊的案件，並嚴格追究相關責任。

李在明指出，隨著人工智慧技術快速發展，過去未曾預料到的問題，如今已超越產業與就業領域，出現在日常生活的各個角落，影響國民生活與命運的各類考試、評量及招聘制度，已經出現可能造成不公平的重大結構性問題。

他直言，在全國人民高度關注下，即使政府動員國家力量、制定各種防範措施，甚至發了3次簡訊，但直到最後仍有考生被查獲違規，「雖然多少有所預料，但還是令人相當驚訝」。

李在明強調，在公開考試對機會及資源分配具有重大影響的南韓，濫用AI作弊，不僅會破壞公平性與可信度，更將動搖社會的基本秩序。

他指出，過去慣用的方法，恐怕已難以有效防堵相關作弊行為，「我們必須因應環境變化，迅速且全面性地改革國家考試制度，從頭到尾徹底檢討」。

李在明表示，為了開發偵測及阻止作弊所需的技術、強化考試管理標準、改善考場監督制度，以及針對作弊和違反防止再犯措施的行為制定嚴格處罰標準，「請政府與民間緊密合作、迅速採取行動」。