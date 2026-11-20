中國大陸國家主席習近平與美國總統川普、俄羅斯總統普亭在深圳舉行美中俄三方峰會，會後發布「和平宣言」，提及要增加精煉石油產品供應，與近200個國家正在談判的聯合國氣候峰會（COP31）方向背道而馳，COP31談判主席、澳洲氣候變遷與能源部長波溫被問到此問題時，替美中緩頰，強調「中國就在這裡，非常積極、建設性地與我們交流。」

COP31昨（19日）晚間舉行主席團記者會，有記者提問，美國與中國兩大氣候汙染國領袖沒有參與COP31談判，反而與俄羅斯三方協定增加石油生產和供應，這釋放了什麼訊號？波溫反駁，中國雖提出它的議題與疑慮，但中國就像所有締約方，「抱著幫助我們成事、非常正面參與的精神來對話」，這就是此時此地發生的事。

COP31主席、土耳其環境部長庫倫也說，中國國家副主席和多位部長都來過會場；美國商會也在現場，全球排放最多的企業同樣展現了投入氣候行動的意志，「美國和中國都已展現、也將展現參與重要決定的意志」。但他強調：「每個國家都是自由的，我們在這裡做決定不需要依賴某些人。」

庫倫舉尼泊爾、巴基斯坦、墨西哥、美國的災害為例，說「你無法強迫任何人做任何事，關鍵在於自願，在於真正為自己的國家、為全世界承擔責任」，不需要誰來強加什麼，把這件事視為機會、在氣候議題上帶頭的國家，正在變得更強大，這是擺在眼前的事實。聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）執行秘書斯帝爾也說，「這不是哪些領袖在不在場的問題。」

主席國公布的第二版決議草案中，刪去「化石燃料」字眼，引發各界爭議。波溫說，世界在COP28已同意轉型脫離化石燃料，「沒有比電氣化更好的方法」。庫倫說「絕不認為是倒退」，因為要在2035年把電力占比提高到35%，「就必須脫離化石燃料」，與其「走進無解的死胡同」，不如用具體工作取得進展。

斯帝爾則說，COP28的承諾「你無法抹除」，現在全球每投資1美元在化石燃料，就有2美元投資在再生能源。

波溫坦言，COP31必須成為第一個承認世界將無法達成巴黎1.5°C目標的COP，「但我們下定決心，不讓COP31因此被記住」，而是要以「清楚、有力地宣告這不可接受」被記住。他說，面對能源、氣候、生活成本與地緣政治危機，「多邊主義還行嗎？我們決心讓答案是響亮的『行』」。