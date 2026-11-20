印尼政府表示，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今天與中國國家主席習近平會面，討論經濟與投資夥伴關係，以及南海合作進展。

路透社報導，普拉伯沃辦公室今天表示，兩國都看好在南海這條戰略水道的合作前景，雙方在共同開發領域的討論也取得進展。

普拉伯沃說：「我們認為，雙邊關係正持續強化。我們已達成更為一致的理解。」

中國官媒新華社在報導普拉伯沃這場會晤時，並未明確提及南海，但引述普拉伯沃說法表示，雙方在海上共同開發方面已取得積極進展。

多年來，與中國在南海這條戰略水道達成共同協議，一直是敏感議題。一些國家對這些協議抱持戒心，擔憂可能被解讀為替北京在南海廣泛主權聲索背書。

印尼曾於2024年11月引發爭議，當時普拉伯沃訪問中國期間，兩國簽署一項海事開發協議，同意「在主權聲索重疊海域進行共同開發」。

這項措辭在印尼引發憂慮，分析人士指出，這可能被解讀為雅加達改變長期以來作為南海非聲索國的立場，也可能損及印尼在專屬經濟區內開發資源的主權權利。

爭議發生不久後，印尼外交部表示不承認中國對南海的主權聲索；普拉伯沃則表示，他將「始終捍衛我國主權」。