英國首相伯能周五將與歐盟領導人舉行峰會，在脫歐公投10年後，討論如何拉近雙方關係。工黨政府上台後一直主張「重置」英歐關係；伯能就任首相四個月來，談及歐洲時表態轉趨積極。

峰會預計敲定的協議包括，減少食品飲料出口的邊境檢查、重新連結碳定價制度，以及讓18至30歲青年赴對方國家生活、工作或旅行。英國政府估計，這些協議最多可使GDP增加0.4%。

伯能上月表示，希望有生之年看到英國重新加入歐盟，最新承諾是在峰會後，與歐盟討論雙方長期關係的選項。不過，他排除本屆國會任內重返歐盟，工黨也未改變排除重返單一市場或關稅同盟的立場。

CNN報導，經濟學家普遍認為，脫歐有礙英國經濟成長潛力，估計少掉的產出自2%到8%不等。英國政府想方設法提振經濟，歐盟作為英國最大貿易夥伴，因此成為政策討論焦點。

金融時報報導，英國生產力研究所估算，重新加入歐盟可讓英國長期GDP增加最多3.7%，折合2025年價格每年增加1,120億英鎊；重返單一市場的增幅約1.79%，加入關稅同盟約1.26%。研究指出，效益來自降低貿易障礙和企業投資回升；若投資未能如預期回升，增幅會縮小。