路透19日獨家報導，3名知情人士透露，川普政府一名官員近幾個月曾建議蓋亞那考慮將部分領土割讓給鄰國委內瑞拉，令蓋亞那官員大為震驚，迫使華府出面保證，美國對兩國邊界的政策並未改變。

這起事件的焦點是位於蓋亞那境內的艾瑟奎波（Essequibo）地區，占該國約三分之二的國土面積，富含黃金、鑽石及鋁土礦。委內瑞拉長期主張擁有艾瑟奎波主權，但美國及全球幾乎所有其他國家實際上都承認該地區屬於蓋亞那。

知情人士透露，美國國務院前政策規劃主管盧因（Jeremy Lewin）7月在卡拉卡斯與委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）交談時，曾討論美國企業在艾瑟奎波開展業務的可能性。盧因9月在華府會晤蓋亞那外交部長佩索德（Robert Persaud）時表示，可以協助促成蓋亞那與羅德里格斯進行領土談判。盧因已於10月底離職。

知情人士表示，盧因9月與蓋亞那官員會面時，強調自己與羅德里格斯關係密切。他還曾提出委內瑞拉可能取得艾瑟奎波部分控制權的構想。

蓋亞那官員一再強調，艾瑟奎波的地位不容談判。儘管消息人士對盧因在9月會議中的確切措辭說法不一，但蓋亞那官員深感憂慮，迅速向國務院其他官員尋求澄清。2名知情人士表示，美國官員隨後向蓋亞那保證，美國對艾瑟奎波的立場並未改變。

盧因接受路透專訪時表示，曾就兩國領土爭端與蓋亞那及委內瑞拉進行「初步」對話，相關對話是在羅德里格斯5月致函川普後展開。

根據盧因提供給路透的一封5月11日信函，羅德里格斯尋求川普支持，協助改善委內瑞拉與蓋亞那的關係，以處理她所稱涉及艾瑟奎波的「歷史性領土爭議」。她在信中表示，委內瑞拉始終主張透過對話處理此事。不過，路透無法獨立證實這封信的真實性。

盧因表示，羅德里格斯7月在卡拉卡斯與他會面時，也曾直接提出領土爭議。他說：「白宮要求我與蓋亞那及委內瑞拉進行初步且保密的對話，協助政府更全面了解這個問題。我照辦了，並向國務卿魯比歐及白宮回報。」

盧因未透露更多對話內容，但強調自己是奉白宮指示並獲得授權，任何相反說法都「完全不實」。另1名熟悉美國與委內瑞拉往來情況的人士也表示，盧因是奉白宮指示處理此事。

白宮將相關問題轉交國務院回應，但未說明是否曾指示就艾瑟奎波的未來展開對話，或收到羅德里格斯的信函。國務院一名官員透過電子郵件表示，國務院每天都會收到外部人士提出的不同構想及政策選項，但美國對委內瑞拉與蓋亞那邊界的立場並未改變。

委內瑞拉政府未回覆詢問。路透報導刊出後，蓋亞那外交部長佩索德在社群媒體發布外交部聲明，表示9月與美國國務院官員會面時，確實討論了「蓋亞那與委內瑞拉邊界爭議」，但重點是國際法院的審理程序。聲明指出：「蓋亞那已獲得美國政府保證，此後相關立場並未改變。」