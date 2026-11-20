聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）今天進入尾聲，各國針對一份完全未提及化石燃料的協議草案陷入嚴重分歧，可能導致談判延長。

法新社報導，近200個國家的談判代表在土耳其地中海城市安塔利亞（Antalya）經過兩週磋商後，正加緊努力化解歧見，但這場峰會看來將延續到週末。

這場會談舉行之際，全球出現一連串凸顯氣候行動刻不容緩的警訊，包括歐洲熱浪、尼泊爾毀滅性的洪災，此外，創紀錄的聖嬰現象（El Nino）也在全球各地造成嚴重破壞。

伊朗戰爭與油價震盪也讓談判變得更加複雜，加劇各國在能源安全與化石燃料未來走向上的分歧。

本週稍早提出的初步協議草案中，包含呼籲加快行動以逐步淘汰化石燃料的內容。但COP31共同主辦國澳洲昨天公布的新版本，卻刪除任何提及石油、天然氣與煤炭的字眼，而這些正是造成氣候變遷的主要元凶。

法國生態轉型部長巴布特（Monique Barbut）說，未提及這些內容是個「污點」。主導COP31談判的澳洲氣候部長波溫（Chris Bowen）向媒體表示：「我們將持續磋商與談判，直到我們非常清楚已達成共識為止。」

各國於2023年在杜拜舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）曾同意逐步轉型脫離化石燃料，但並未設定目標或時間表，產油國則強烈反對任何將此議題重新提上談判桌的做法。

去年在巴西舉行的峰會落幕時，也隻字未提化石燃料，促使各國在聯合國程序之外另闢蹊徑，推動擺脫煤炭、石油與天然氣的行動。

憂思科學家聯盟（Union of Concerned Scientists）氣候計畫主任柯里特斯（Rachel Cleetus）表示：「受制於化石燃料利益的國家，正在阻撓迅速且公平地擺脫化石燃料的轉型進展。」

COP31主辦國土耳其改為推動各國加入一項自願性承諾，目標是在2035年前，將電力占全球最終能源需求的比重提高到35%。

這份協議草案肯定土耳其這項倡議，指出採取措施推動全球經濟電氣化，可在強化能源安全與減少導致地球暖化的溫室氣體排放量方面，帶來「顯著效益」。