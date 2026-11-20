英國首相柏南（Andy Burnham）今天將在布魯塞爾與歐盟高層舉行峰會，希望敲定減少貿易障礙及促進青年交流的協議，為英國脫歐後重建雙邊關係跨出第一步。

法新社報導，柏南今夏就任以來，在英國國內有關脫歐及未來對歐關係的激烈政治爭論中，打破過去諸多禁忌，甚至提出英國未來重新加入歐盟的可能性。不過，這次峰會先聚焦較小幅度的合作，長期關係選項留待日後討論。柏南本週表示，英國將以建設性、正面的態度與歐盟合作，峰會後也會討論雙方長期關係的選項。

本次峰會聚焦3項主要協議，包括簡化食品出口程序、連結雙方碳排放交易制度，以及建立「青年體驗計畫」（youth experience scheme）。柏南表示，這些措施早在他入主唐寧街前就已規劃，有助彌補脫歐造成的部分損害。協議一旦敲定，英國企業將更容易向歐洲出口，雙方的30歲以下青年也可在對方境內居留最長3年，以工作、求學或旅行。

7月接替施凱爾（Keir Starmer）出任首相的柏南曾承諾不會重啟脫歐辯論，但如今提出多種長期選項，從維持現狀、加入關稅同盟，到重新加入歐盟都有可能。他希望改善對歐關係，凝聚廣泛的中間偏左聯盟，力圖在預計2029年舉行的下次大選勝出。

民調顯示，多數英國民眾對脫歐感到後悔，若舉行公投也會支持重返歐盟。

柏南先前承諾，本屆國會任期內將遵守施凱爾政府設定的對歐政策底線，不會重返單一市場或關稅同盟，也不恢復人員自由流動。但前副首相拉米（DavidLammy）主張將重新加入歐盟列入工黨下次大選政綱。

歐盟方面則不期待英國短期內會重新加入，但願意與英國建立儘可能緊密的關係。