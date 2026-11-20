西班牙下週即將舉行國會大選，外界預料極右翼勢力可能離執政僅一步之遙；總理桑傑士（Pedro Sanchez）今天在關鍵辯論與主要保守派對手交鋒時，坦承曾犯下「錯誤」。

法新社報導，西班牙社會勞工黨（Spanish SocialistWorkers' Party）籍的桑傑士與對手在電視直播對決中，就經濟、住房、移民、貪腐、外交政策以及女性政策激烈交鋒，過程中頻頻打斷彼此發言。

桑傑士一開場便說：「我的政府並不完美，我也犯過錯誤。但我非常清楚，我們始終朝著正確的方向執政。」

他舉出經濟成長與就業數據，主張西班牙的狀況比他2018年上台時更好，但這項說法遭到主流右翼「人民黨」（Popular Party）黨魁費霍（Alberto NunezFeijoo）反駁。

費霍對桑傑士說：「有工作並不保證能收支平衡，有工作也不保證買得起房子。你壓垮了中產階級。」

費霍接著列舉他所謂的政府施政失敗，包括物價飆漲、高稅賦以及住房危機。

桑傑士因與美國總統川普及以色列交鋒，成為國際左派陣營的寵兒；但執政8年後，他在西班牙已成為具爭議性的人物。

他領導的社會黨在多數民調中落後人民黨；外界預測人民黨將在11月29日大選贏得最多席次，但無法取得過半優勢。

向來擅長在看似絕望處境中絕處逢生的桑傑士認為，他能再次打破外界預測。

由於右翼反對黨否決政府提出的租屋族保障措施，原定2027年舉行的國會大選被迫提前登場，桑傑士也試圖藉著民眾對西班牙住房危機的憤怒爭取支持。

但費霍指控桑傑士在避免住房短缺方面做得不夠，並重提波及桑傑士親戚與社會黨高層的貪腐醜聞。

費霍還將今年兩起共造成115人喪生的高速鐵路列車相撞事故歸咎於桑傑士政府。

費霍表示：「西班牙值得擁有一位受人敬重的總理，而桑傑士並不是。」