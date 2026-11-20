美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，美國總統川普今天表示，他在亞洲行期間因行程太忙，無法如先前提議與北韓領導人金正恩會面，但補充說，兩人將在某個時間點會談。

美國國家廣播公司新聞網記者古提瑞茲（GabeGutierrez）表示，他在隨川普從亞洲飛回華盛頓途中與川普交談。川普說：「關係還在，但我們沒有見面。」

川普本週先在菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）區域峰會，隨後前往中國，在亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊與中國國家主席習近平和俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行備受矚目的會談。

據古提瑞茲轉述，川普說：「有太多會議了，實在安排不過來。」川普補充說：「我們將在某個時間點舉行那場會談。」

川普在第一個任期內曾3度與金正恩會面。他本週飛往亞洲途中，曾提及再次與金正恩舉行雙邊會談的可能性。

金正恩與川普先前舉行的峰會，目的在尋求遏制平壤的核計畫，但未達成任何具體協議。

儘管聯合國多年來實施制裁，北韓仍持續推動核計畫，不僅將核武國家地位入法，還宣布核武庫具永久性且不可逆轉。