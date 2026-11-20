美國總統川普向來強調自己願意頻繁且坦率地與記者交談，並一再自稱是美國史上最透明的總統。然而，華盛頓郵報指出，川普、中國大陸國家主席習近平及俄羅斯總統普亭19日舉行攸關重大議題的歷史性會晤後，會談具體內容仍未充分公開。

川普離開深圳後，頻繁在自家真實社群發文，卻未提及習近平或普亭，反而談起美國國內事務。白宮在X的快速反應帳號也頻繁分享行程影像，包括川普在電扶梯上協助習近平的畫面，以及一段精心剪輯的慢動作影片，但外界仍無法深入了解三國領袖可能討論的經濟、制裁、關稅、能源或外交政策等議題。

美國總統出訪海外，通常會在行程結束時舉行記者會，川普第一任期也不例外，但他此次並未循例舉行，也沒有在白宮所稱備受期待的三國領袖會晤後接受記者提問。

川普雖宣布將於20日在白宮舉行記者會，白宮也在中方公布會談內容數小時後發布簡短的4點摘要。然而，就在川普登上空軍一號專機準備離開深圳時，普亭正在出席一場嚴格控管的俄羅斯媒體記者會，讓俄方搶先白宮對外說明會談情況。

華郵指出，川普將樂於與媒體互動視為個人形象的重要特色，經常回答記者提問或接聽記者打到手機的電話，但通常由他自行決定互動方式。他在亞洲行首站菲律賓期間曾數度接受記者提問，在中國大陸期間卻未回答記者問題，但峰會前曾接受福斯新聞訪問。這也凸顯頻繁曝光不等於資訊透明，直到訪問接近尾聲，外界仍難以了解川普此行最重要的幾場會晤內容，無法完整掌握各方討論了什麼，以及是否取得任何成果。

曾在川普第一任期擔任白宮發言人的葛瑞珊（Stephanie Grisham）表示：「被視為民主燈塔的美國，其總統與兩名獨裁者舉行歷史性會晤，我認為美國人民理應有機會了解會談情況。」

美國總統出訪海外，尤其是參加本周亞太經合會（APEC）峰會這類重要國際活動時，通常需要各方在幕後協商不同利益，包括記者能在多大程度上接近總統。這次深圳行程的安排卻不同尋常。負責向其他媒體轉述總統活動情況的白宮隨行記者團在多場官方活動中被排除在外。川普政府只得緊急尋找替代人選，指定其他記者擔任「補充隨行記者」採訪這些活動。

部分採訪限制源於中方嚴格的管控與維安措施，美國電視網在活動現場直播方面受到限制。一名彭博電視記者因當天稍早曾大聲提問，未獲准參加美中俄三方峰會開始時的媒體短暫拍攝環節。根據白宮隨行記者團報導，一名白宮官員表示，川普政府曾要求讓該名記者重新參與採訪，但中方官員堅持將她排除在外。此外，峰會進行期間，美國媒體主要下榻飯店內的新聞工作中心卻播放著介紹抹茶的紀錄片。

白宮目前沒有正式的發言人，葛瑞珊表示，這可能削弱白宮要求中方放寬採訪限制的能力。另一方面，輝達前執行長黃仁勳承認與一名女子有婚外情，該女子遭指控向中國大陸國家安全部提供情報，黃仁勳在相關指控曝光後於上周辭職。這起間諜醜聞也使川普此行的電子設備安全問題格外受到關注。

許多記者、外交官與工作人員將平常使用的手機留在家中，改帶「拋棄式手機」，中方也要求隨行記者提交電子設備序號。記者登上空軍一號專機準備返回美國時，被要求交出手機，導致各新聞編輯室無法取得總統行程的最新資訊，也引發外界猜測川普返國途中將臨時增加一站，但傳言後來證實不實。

根據報導，白宮為防範網路間諜活動採取預防措施，要求機上記者將在中國大陸使用過的手機放入訊號阻隔袋密封。川普向NBC新聞記者古提瑞茲（Gabe Gutierrez）表示：「我們希望謹慎行事，不希望有人在不該持有手機的時候仍帶著手機，所以我們非常小心。」