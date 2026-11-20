美國總統川普19日結束亞洲行，從中國大陸搭乘空軍一號專機返美，途中接受電話採訪時，盛讚與俄羅斯總統普亭及中國大陸國家主席習近平的會晤。他表示，普亭希望達成協議，結束俄烏戰爭，也透露與習近平討論合作制定人工智慧（AI）的「適度監管規範」。

福斯新聞報導，川普先分別與普亭和習近平會晤，隨後3人共同出席歷史性的三方峰會。川普接受NBC新聞資深白宮記者古提瑞斯（Gabe Gutierrez）電話採訪時表示：「如果以0到10分來評分，我認為是12分。會晤非常順利，也建立了非常好的關係。」

被問及與習近平討論哪些議題時，川普使用他偏好的「超級智慧」（SI）一詞，而非AI。他說：「我們談到了超級智慧，雙方都非常重視這個領域，也都同意設立防護措施，即使只是最低限度的措施，也是好事。」

川普另接受福斯新聞白宮記者哈斯妮（Aishah Hasnie）電話採訪時表示，美國在AI領域遙遙領先，美中都希望基於安全考量進行適度監管，並將合作制定合理的規範。他強調：「只要合理，我認為就沒有問題，但如果這些規定會摧毀數兆美元的價值，那就不行。」

川普還透露，記者離開美中俄三方峰會後，他又與普亭會談。他說：「現在普亭想達成協議，希望澤倫斯基也一樣，我認為他也有這個意願。」

川普在深圳會晤普亭時，稱對方為他的「朋友」，引來波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）反駁。根據圖斯克發言的英文譯文，他強調：「評論川普總統的外交用語不是我的職責，但有一件事必須讓所有人清楚：普亭不是我們的朋友，而且永遠不會是。」圖斯克也在X發文批評：「上帝啊，保佑我們遠離這樣的朋友。」

川普接受哈斯妮採訪時則不以為意，表示自己與普亭相識多年，也稱讚圖斯克。他說：「這我也沒辦法。我認識他很久了。我喜歡波蘭總理，別忘了，我曾表態支持他。」

川普接著說：「他就是因為我的支持才贏得選舉。他原本排名第10，而且他是個很棒的人。」川普還表示：「普亭一直讓無人機飛進波蘭，還有幾枚小型飛彈，都是意外。」

川普此次返美希望全程不降落加油，預計將創下空軍一號專機史上最長的不經停飛行紀錄。他先前已宣布，將於美東時間20日中午12時在白宮舉行記者會。被問及記者會將談些什麼時，川普表示，將強調這趟中國行的成功。他說：「就是要說明這趟行程有多麼成功。這趟行程令人難以置信、史無前例，而且媒體的報導其實也非常正面。」