幾年前有項調查說，日本大企業64%的中階主管一年訓斥年輕屬下的次數不超過幾次，這是不是顛覆你對日本公司的想像？據報導，部分日本Z世代並不喜歡這樣業務要求寬鬆、主管又溫和的「白色企業」，主動加入以嚴格指導聞名的公司。有企業還公開員工遭主管斥責的影片，在搶人大戰中殺出一條血路，因為新人進來前就知道自己是來「找罵挨」，社長宣稱，公司離職率低到只有2%。

2026-11-20 08:01