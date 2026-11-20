聽新聞
0:00 / 0:00
川普稱與習近平對AI監管有共識 將合作制定安全規範
美國總統川普今天接受福斯新聞（Fox News）專訪時表示，他與中國國家主席習近平都希望基於安全考量，對人工智慧（AI）進行監管，並將共同努力制定合理的AI管理規範。
路透社報導，川普還表示，本週他在深圳與習近平會面期間，並未花太多時間討論輝達（Nvidia），或其前執行長黃仁勳與一名涉嫌替中國從事間諜活動女子間的關係。
中國駐美國大使館今天發表聲明指出，中美兩國應「加強溝通與協調，防範AI帶來的安全風險，並確保AI始終處於人類控制之下」。
目前，美國與中國正競相開發更先進、性能更強大的AI模型，兩國都將AI視為攸關軍事優勢與科技領導地位的重要領域。
川普與習近平這次會面，正值AI競賽局勢複雜之際。
「紐約時報」（New York Times）10月報導，黃仁勳與一名被控替北京從事間諜活動的女子有婚外情。不過，路透社尚未獨立證實這名女子確實從事間諜活動。
輝達是全球領先的先進晶片製造商，其晶片廣泛應用於開發尖端AI模型。多年來，美國一直試圖限制中國取得輝達晶片，因不希望中國軍方從這些先進晶片中獲益。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。