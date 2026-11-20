美國總統川普今天在與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）會談後表示，要達成限制核武的共同協議並不容易，但他會繼續為此努力。

路透社報導，川普結束在中國的三方峰會搭機返回華府途中，在機上接受電話訪問時說：「我很喜歡這個構想，但就純粹的談判而言，這對身為總統的我來說是非常困難的事。」

川普此行一大優先要務，是啟動有關核武的三方會談；不過中國目前正大規模擴充核武庫，以追趕俄羅斯與美國的主導地位，因此對討論這項議題意願不高。

川普表示，「習主席認同我」限制核武的構想，「但與此同時，要一個人說出『我們有4000枚核武，我們願意放棄一半』是非常困難的，這很難做到」。

他說自己會持續提出這個議題，「因為這是應該做的事，但在心理層面上很難做到」。