台灣與歐洲國家的國會交流近年來持續升溫，然而陸續傳出歐洲議會議員因為與台灣交流而遭到中國施壓，包含在邊境遭到扣留和收到威脅信件。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，過去一年多以來，多位來自不同國家、跨政治光譜的歐洲議會議員因為訪問台灣，或與台灣保持聯繫而受到中國政府的施壓。

報導指出，歐洲議會議員的遭遇包含訪問中國時在邊境遭到扣留、收到威脅信件，以及中國資深外交官在未告知的情形下擅自進入議員的辦公室。

歐洲議會對中小組主席艾洛格魯（Engin Eroglu）表示，從未見過外國外交官做出這種行為，對於中國官員針對其他議會成員的行為感到困擾。

歐洲議會對中小組副主席葛洛娃（MarketaGregorova）表示，近期訪問中國時於入境時遭扣留約1.5個小時，護照遭到沒收而且被禁止使用手機。她說，若北京未對此作出解釋，將要求歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）禁止中國官員進入歐洲議會。

歐洲議會「歐洲愛國者黨團」副主席譚吉爾（Antonio Tanger Correa）提到，在2025年6月訪問台灣之前，一名中國資深外交官不請自來地造訪他的辦公室，警告稱如果成行，中方無法確保他的安全，也不知道會發生什麼事。

報導指出，今年10月在台北參加一場論壇的歐洲議會議員們也收到了中國駐歐盟使團寄送的信件，信中敦促他們「避免與台灣當局進行任何形式的官方往來」。

收到信件的歐洲議會議員克魯蒂萊克（OndrejKrutilek）強調，中國無權恐嚇議員或干涉議員的工作，沒有人可以指使歐洲議會議員去哪裡旅行、與誰會面或與誰接觸，這些決定權在於議員自己，而不是北京。

報導引述艾洛格魯分析，北京的施壓與歐洲議會和台灣之間日益升溫的關係有關，但中國能指使議員與誰會面是「難以想像的事」。如果允許這種事情發生，下一個指使議員的恐怕就是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）了。