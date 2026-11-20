捷克參議院今天舉行新任期首次會議，參議長韋德齊（MilosVystrcil）順利連任，這是他第5度當選參議長。此外，布拉格市議會也在今天選出新市長，由原副市長赫拉瓦切克（Petr Hlaváček）出任。

捷克參議院議長選舉每2年舉辦一次，此次選舉除韋德齊外，沒有其他候選人。今天韋德齊在77張選票中獲69票，較2024年選舉增加7票，順利連任參議長。

參議院今天也選出4名副議長。原任副議長德拉霍斯（Jiri Drahos）、歐本法爾澤（Jiri Oberfalzer）及斐茲拉委茲（Ladislav Vaclavec）順利連任，基督教民主黨（KDU-CSL）主席格羅利希（Jan Grolich）則首度進入參議院領導層。

韋德齊表示，參議院應持續捍衛自由、民主及司法獨立，發揮修正法律、維護憲法的監督功能。希望參議院維持獨立自主，堅守自身認同、特質與信念，不受外界壓力影響，也不因利益而妥協。

他表示，此次獲得提名是對過去合作成果的肯定，但同時也意味著更大的責任。他盼參議院持續扮演負責任的國家機構，確保法律制度符合人民利益，避免官僚體系擴張及生活品質下降。

韋德齊於2020年2月首度當選參議長，接替當年1月突然辭世的前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。同年11月，他再度當選，當時因完成柯佳洛原定的訪台行程，引發中國及捷克時任總統齊曼（Milos Zeman）不滿。韋德齊在2022年與2024年兩度連任，今天再度當選，任期將進入第5屆。

另一方面，布拉格市議會也在今天選出新任布拉格市長。布拉格副市長赫拉瓦切克獲47名市議員支持，當選為布拉格市長，接替卸任的史渥波達（BohuslavSvoboda）。

赫拉瓦切克表示，他將市政工作視為服務與榮譽，並承諾盡力確保執政聯盟成員秉持相同態度。新市府預計在100天內公布詳細施政聲明，進一步說明執政協議所列的優先政策。

根據捷克新聞通訊社（CTK）取得的執政協議，新市府將優先推動布拉格內環道路、地鐵D線、斯米霍夫（Smíchov）交通轉運中心、伏爾塔瓦河愛樂廳，以及茲科夫（Žižkov）舊貨運火車站周邊開發等重大建設。

其中，伏爾塔瓦河愛樂廳將列為優先項目，市府計劃成立股份有限公司負責管理。新市府也將加強中小學校舍、體育設施及長者照護機構的建設。

在住宅政策方面，新市府計劃改造2020年成立的布拉格開發公司，調整其現行市府補助機構的組織形式，未來可能改組為股份有限公司或基金。

至於交通方面，新執政聯盟將持續推動地鐵D線、電車路線及環城道路建設，但也預計調漲大眾運輸年度通行票與停車費。