美國特使庫許納（Jared Kushner）今天表示，俄羅斯「不排斥」為烏克蘭提供類似北大西洋公約組織（NATO）的安全保障，以結束這場即將屆滿5年的戰爭。

另一位美國特使魏科夫（Steve Witkoff）則說，美國總統川普（Donald Trump）稍早與俄羅斯及中國領導人舉行三方會談時，討論了烏克蘭局勢及和平結束戰爭的議題。

美聯社報導，庫許納與魏科夫今天在德國首都柏林會晤歐洲盟友，討論對烏克蘭的支援。而就在數小時前，官員表示，烏克蘭在4天內第3度空襲連接俄羅斯與克里米亞（Crimea）的交通要道克赤大橋（KerchBridge，又稱克里米亞大橋），導致橋上鐵路交通中斷。而這座大橋的公路部分已因之前的攻擊而封閉。

根據國營媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，大橋夜間遇襲後，當局暫停鐵路通行以評估損害，但已於下午恢復通車。

烏克蘭發動這些攻擊，似乎意在讓正在中國與中國國家主席習近平及川普會面的俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）難堪，同時展現烏方在戰爭中仍握有籌碼，並削弱俄方宣稱必勝的說法。

庫許納、魏科夫與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在柏林展開會談，40多位歐洲領袖也一同與會。這些領袖支援烏克蘭作戰，並擔心川普與普丁直接對話會使他們被排除在外。

不過，庫許納表示，川普在與普丁會晤後，也透過電話加入柏林會談。

另外，普丁在深圳告訴記者，俄方會對克赤大橋遇襲作出回應，「我要讓所有人清楚這一點」。他堅稱這座大橋是民用設施，並表示他已下令禁止透過大橋運送軍事裝備或彈藥。

普丁也提到，大橋的公路部分「嚴重受損」，但矢言重建。

一般認為，克赤大橋的鐵路部分為了承受貨運車廂較大的重量，結構比公路部分更為堅固。