一枚拋射物今天落在荷蘭駐烏克蘭首都基輔的大使館附近，造成館舍輕微受損，荷蘭政府今天為此召見俄國駐荷蘭大使。奧地利駐基輔大使館也在俄軍的白晝攻擊中受損。

法新社報導，俄羅斯今天白天對基輔發動一波攻擊，造成一人死亡，一座歷史悠久的主教座堂以及奧地利與荷蘭的大使館也受損。

這波攻擊發生之際，俄羅斯、中國及美國領導人正在中國舉行歷史性會晤，讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）成為國際舞台上的焦點。

路透社報導，荷蘭外交部長柏倫琛（Tom Berendsen）表示，下午有一枚拋射物擊中荷蘭駐基輔大使館後方，無人受傷。他告訴荷蘭媒體RTL，這起事件「令人無法接受」，因此召見俄羅斯駐海牙（The Hague）大使。

奧地利總理史托克（Christian Stocker）表示，奧地利駐基輔大使館也遭到襲擊。奧地利使館人員均平安無恙。

瑞典外交部長斯典尼嘉德（Maria Malmer Stenergard）也說，瑞典將就其駐基輔大使館附近發生爆炸一事，召見俄羅斯駐瑞典大使。

俄國駐荷蘭大使館今天曾表示，在俄羅斯與烏克蘭的戰爭中，「愈來愈難將荷蘭僅僅視為旁觀者」，並稱荷蘭透過自身行動，不斷加深對這場衝突的介入，助長戰事延續並進一步惡化」。

總部位於荷蘭的國防科技公司Destinus本週稍早指出，烏克蘭17日攻擊克里米亞大橋（Crimean Bridge）使用的外國製武器當中，只有該公司的飛彈。

荷蘭「新鹿特丹報」（NRC）今天報導，Destinus員工曾在烏克蘭活動，針對俄方目標測試了該公司的無人機。Destinus回應稱員工僅依合約支援烏軍。

目前尚不清楚基輔這起事件是否與Destinus相關報導有任何關聯。