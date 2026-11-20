沙烏地阿拉伯當局今天證實，葉門叛軍「青年運動」發動的攻擊，毀損了沙國首都利雅德金融區一棟地標大樓。數小時前，利雅德傳出爆炸聲響，目擊者通報市內最高樓受損。

法新社報導，自從鄰國葉門的內戰戰火重燃以來，沙烏地面臨的攻擊激增。在葉門內戰中，沙國支持獲國際承認的葉門政府對抗青年運動（Houthi）。

沙烏地民防機關今天在社群平台X發布聲明說：「這起攻擊造成大樓數個樓層及鄰近兩棟建築受損，但無人傷亡。」

民防機關並未說明受損建築名稱，但公布的一張照片似乎顯示，沙烏地阿拉伯公共投資基金（Public Investment Fund）所在大樓的玻璃外牆受損。

這是利雅德阿布杜拉國王金融區（King Abdullah Financial District）本月第2度有大樓受損。

本月稍早，石油巨擘沙烏地阿美公司（Aramco）的一棟大樓也在青年運動攻擊中受損。