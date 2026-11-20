「沒有水的時候，就看不到維多利亞瀑布的美。」尚比亞觀光部代表在聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）會議上，道出觀光業面對的氣候困境。觀光業是氣候變遷的受害者，同時也是排放大戶，但《格拉斯哥觀光氣候行動宣言》發起五年，九一○個簽署者只交出三八一份氣候行動計畫，成為氣候行動中被忽略的破口。

維多利亞瀑布是尚比亞與辛巴威共享的觀光招牌，如今受乾旱威脅。尚比亞也轉向太陽能，觀光重鎮利文斯頓正推動照明系統全面改用太陽能，不少業者連遊船都換成太陽能動力。

加勒比海是全球最依賴觀光的地區之一，觀光二○二四年貢獻區域ＧＤＰ約百分之十七點六，部分島國超過百分之八十。加勒比觀光組織秘書長雷吉斯－普羅斯珀說，「我們的碳足跡也許很小，但氣候變遷在我們目的地留下的足跡非常巨大。」主辦國土耳其同樣仰賴觀光，觀光約占總出口兩成，但六至十月旺季正好與熱浪、野火季重疊。

依《自然通訊》刊登、獲聯合國觀光組織引用的研究，觀光業二○一九年碳排達五十二億公噸，占全球溫室氣體百分之八點八；二○二五年全球國際旅客更創下十五點四四億人次新高。聯合國環境規劃署（ＵＮＥＰ）官員雷紅鵬直言：「衡量成功的標準，不再是做了多少承諾，而是減了多少排放、建立了多少韌性。」

觀光業者也開始行動。澳洲旅行社Intrepid Travel用內部碳定價成立氣候基金，每年投入二百萬澳幣，協助合作十七年的約旦沙漠營地裝設太陽能與儲能，預計可供應約七成用電。該公司氣候部門總經理艾提說，產業「不能只把減碳的成本和責任往下推給觀光供應鏈」，因為供應鏈大多是中小企業，未必有資金和技術。