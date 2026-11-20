國際法院十九日判決，緬甸二○一七年對洛興雅人發動的軍事行動殺害數千名平民，並犯下大規模性暴力。人權組織表示，這項裁決是洛興雅受害者及家屬少有的正義時刻，呼籲緬甸應迅速遵守法院判決，停止壓迫洛興雅人。

國際法院（ＩＣＪ）十九日就西非國家甘比亞控告緬甸涉嫌違反「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」一案公布判決，以九票對六票，認定「緬甸安全部隊殺害了數千名洛興雅平民，犯下大規模性暴力罪行，以及針對兒童的極端暴力罪行，並在洛興雅人試圖逃往孟加拉時攻擊他們」。

這項歷史性判決，是國際法院八十年來首次認定一個國家犯下的種族滅絕罪行。國際法院判決是終審判決，具有法律約束力且不得上訴。該法院本身無權強制執行其裁決，不過其命令會送交聯合國安理會，安理會可以透過決議決定是否執行法院判決。

此案發生在二○一六年至二○一七年間，佛教徒占多數的緬甸軍方，以聚居緬甸西部、鄰近孟加拉邊境的若開邦洛興雅人村莊和城鎮為目標，搶劫、焚燒和屠殺當地居民，並將上百萬穆斯林洛興雅人驅逐出境，許多人逃往孟加拉。

緬甸否認其「清剿行動」意在消滅洛興雅人，並稱軍方當時對洛興雅叛亂組織進行合法反恐行動。法院駁回，指出緬甸軍方並未區分武裝分子和平民。

ＣＮＮ說，緬甸不太可能遵守這項判決。在洛興雅大屠殺期間擔任緬甸軍方首腦的敏昂萊，後來發動政變推翻民選政府，如今已成為緬甸總統，他說洛興雅人的身分是「虛構」，他領導的政府無意讓洛興雅人返回家園。

國際特赦組織發表聲明表示，聯合國國際法院裁定緬甸對洛興雅人犯下種族滅絕罪，對倖存者來說是難得的勝利。

國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德說：「這項裁決是對洛興雅人所遭受暴行的歷史性權威承認。」