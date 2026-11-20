五十七歲、台北出生的聯邦眾議員劉雲平十八日獲選眾院民主黨團主席，成為國會兩大黨團史上首位擔任主席的台裔與亞裔美國人。

期中選舉後民主黨掌握國會兩院，黨籍聯邦眾議員十八日集會，在同額競選下無異議通過由眾院民主黨團副主席劉雲平出任主席，他也成為眾院民主黨排名第四的領袖。

劉雲平說，「能成為聯邦眾院民主黨團首位亞裔主席，我深感謙卑和榮幸。我們的黨團及領導團隊，展現美國燦爛又美麗的多元面貌。我們必須為改善美國人民的生活而戰。身為黨團主席，我將竭盡全力確保每位議員都擁有服務選民與交出政績所需的資源」。

劉雲平回顧家族實現「美國夢」的點滴。他說，由於美國國會一九六五年通過「移民與國籍法」，父親劉天擎才得以從台灣移民美國；父親剛到美國時很窮，靠當洗碗工等各種打零工維生。

劉雲平三年後和母親到美國，一家在俄亥俄州克利夫蘭一個地下室租屋，父母靠擺攤維持生計，白手起家開了一間禮品店，他和弟弟則幫忙看店。之後劉雲平選擇從軍，在美國空軍服役四年及預備役服役廿一年。他二○○二年投入政壇，二○一五年成為聯邦眾議員。