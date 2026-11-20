據美國國會獨立機構「美中經濟與安全檢討委員會」（ＵＳＣＣ）十八日發布的年度報告，未來廿四個月可能是形塑兩岸關係的重要窗口，北京將評估廿八日舉行的台灣地方選舉及二○二八年總統大選。該報告提出卅項建議，包含採取措施保護機敏情資、強化半導體生產，與提升台灣抵抗北京施壓的韌性。

ＵＳＣＣ在提交國會二○二六年度報告的台灣章節寫道，美國的關鍵夥伴面臨重要窗口，未來兩年可能形塑長期的兩岸關係發展。北京將視台灣接下來的兩場重要選舉結果，評估脅迫和政治施壓是否會使台灣走向統一。

中國大陸國家主席習近平二○二八年擁有的軍事實力可能持續增強，但對於在政經上對台施壓，和其他促成統一的脅迫行動信心將會降低，這種情勢恐將導致北京對台海採取隔離與封鎖等更激進行動的風險升高。

從美方角度來看，美國面臨的台海情勢將進一步升高，台灣對印太平衡、美國科技領先及經濟安全等都不可或缺。

該委員會主席、美國總統川普第一任的五角大廈助理部長薛瑞福在記者會指稱，設定廿四個月較高風險的基準窗口，是指習近平提到共軍明年必須準備好，加上台灣接下來的兩場重要選舉。

薛瑞福說，從過去的台灣選舉來看，北京會適時升高脅迫，尤其二○二八年大選，原因是民進黨籍總統候選人可能連四次當選。

該報告檢視美中關係發展，將台灣列為最受關注議題之一，並示警北京正透過軍事及網路活動和政經影響力，加大施壓台灣。

大陸正尋求在未必發動全面入侵下達成統一，轉而發展對台灣實施封鎖或隔離的能力，恐因此擾亂全球貿易及半導體供應。大陸也持續推動共軍現代化，並朝明年備戰的里程碑邁進，因應可能發生的「台灣有事」。

該報告呼籲美國國會加強國內網路安全、降低對大陸供應鏈的仰賴，並深化與印太等地區盟友的合作。