立陶宛前議長、在野黨「自由運動黨」主席希米利特今天表示，若外交部長布德里斯持續推動更改台灣駐立陶宛代表處名稱，其政黨將對布德里斯提出不信任案。布德里斯表示，立陶宛對中國外交關係問題將交由國家國防委員會決定。

立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）認為，推動台灣代表處更名或迫使代表處離開將是重大錯誤。她表示，布德里斯是現任政府中最出色的部長之一，但無法忽視他在台灣議題上的政策錯誤。

希米利特指出，不信任案可能獲得執政聯盟部分成員支持，對布德里斯而言，將構成問題。

不過，同為在野的保守黨「祖國聯盟」（HomelandUnion）主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）認為，目前討論提出不信任案仍言之過早。他表示，布德里斯（Kestutis Budrys）已透露，希望將台灣代表處議題提交立陶宛國家國防委員會（State Defence Council）討論，在正式決定出爐前，還無法做出評估。

根據報導，布德里斯今天與保守黨國會黨團會面時證實，涉及恢復與中國外交關係的相關問題，應由國家國防委員會決定。這個委員會由立陶宛最高層級的政治及國防官員組成。

報導指出，對於「自由運動黨」（LiberalMovement）可能提出不信任案，布德里斯表示並不擔心，認為這是民主監督機制正常運作的一部分。他指出，國會監督有助於避免代價高昂的政治決策。

布德里斯並表示，如果當時國會監督機制能像現在一樣運作，2021年設立台灣代表處相關決策就不會獲得通過。

立陶宛與中國的雙邊關係於2021年惡化，當時立陶宛允許台灣在當地設立以台灣為名的代表處，中國隨後單方面將與立陶宛的外交關係降至代辦層級。立陶宛之後也拒絕向中國外交官核發新的認證文件，自去年5月以來，中國便沒有外交官派駐立陶宛。

立陶宛現任政府尋求修復與中國的關係，雙方外交官上周在立陶宛首都維爾紐斯會面，討論恢復外交關係的可能性。