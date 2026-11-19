美國特使威科夫（Steve Witkoff）與總統川普女婿庫許納（JaredKushner）今抵德國首都柏林，德國、法國及英國元首預計在此為烏克蘭盟友舉辦「志願者聯盟」峰會。

法新社報導，隨著俄烏戰爭邁入第5年，「志願者聯盟」（Coalition of the Willing）峰會旨在支持烏克蘭對抗俄羅斯，並提升歐洲在努力結束這場衝突中扮演的角色。這個進程一直以來由華府、莫斯科及基輔主導。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也在今天抵達柏林，預計出席這場峰會。外界預期，歐洲主要國家政府首長將在會議中承諾對基輔提供堅定的支持。

澤倫斯基抵達柏林後在社群媒體X平台發文說，他在這次會議的優先事項將是「強化本國防空、能源與財務支持」，以及推動外交努力以結束俄烏衝突。