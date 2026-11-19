國際法院認緬甸對洛興雅種族滅絕 涉性暴力、數千人遇害
國際法院今天認定，緬甸2017年對洛興雅人發動的軍事行動中殺害數千名平民，並犯下大規模性暴力。人權組織表示，這項裁決是洛興雅受害者及家屬少有的正義時刻，呼籲緬甸應迅速遵守法院判決，停止對洛興雅人的壓迫。
國際法院（ICJ）今天就西非國家甘比亞控告緬甸涉嫌違反「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）一案公布判決。
路透社指出，法院認定「緬甸安全部隊殺害了數千名洛興雅（Rohingya）平民，犯下了大規模的性暴力罪行以及針對兒童的極端暴力罪行，並在洛興雅人試圖逃往孟加拉時攻擊了他們。」
國際特赦組織（Amnesty International）今天發表聲明表示，聯合國國際法院裁定緬甸對洛興雅人犯下種族滅絕罪，對倖存者來說是難得的勝利。
國際特赦組織秘書長卡拉馬爾德（AgnesCallamard）說：「種族滅絕是國際法院的明確裁決。過去多年來，緬甸政府否認罪行、有罪不罰，並壓制真相，而這項裁決是對洛興雅人所遭受暴行的歷史性權威承認，也是倖存者、受害者及其家屬難得的正義時刻。」
卡拉馬爾德指出，緬甸歷屆政府及軍方長期否認洛興雅人的公民身分，並透過制度化的隔離、歧視及迫害對待該族群。她表示，2017年軍事行動期間，洛興雅人遭遇非法殺戮及性暴力，家園與村莊也遭到焚毀。
卡拉馬爾德呼籲國際社會採取行動，停止向緬甸提供武器、安全及監控設備，以及軍事援助，並要求緬甸當局立即遵守國際法院判決。
她也強調，這項裁決不應是洛興雅人追求正義的終點，倖存者及受害者有權獲得充分且有效的賠償，國際社會也應持續提供人道援助及支持國際究責機制。
人權觀察（Human Rights Watch）今晚也發表聲明指出，國際法院認定緬甸應為2016至2017年軍方對洛興雅人展開的「清剿行動」（clearance operations）所犯下的種族滅絕罪負責。
聲明指出，這起案件由甘比亞控告緬甸違反「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」，法院判決為最終裁決，不得上訴。
人權觀察國際司法事務資深法律顧問維尼奧利（Maria Elena Vignoli）表示，國際法院這項歷史性裁決，終於承認洛興雅人長期遭受緬甸軍方迫害的苦難，也為全球種族滅絕及其他重大罪行受害者追求正義提供重要先例。
她說：「緬甸應迅速遵守法院判決，停止對洛興雅人的壓迫。」她也呼籲相關國家支持洛興雅人、敦促緬甸軍政府遵守判決，並確保洛興雅難民能安全、自願地返回緬甸。
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