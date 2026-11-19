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丹麥與美國、格陵蘭簽署安全協議 國會表決通過
丹麥國會今天表決通過政府9月與美國及格陵蘭簽署的安全協議，緩解外界對美國總統川普（Donald Trump）企圖接管格陵蘭島引發的緊張局勢。
法新社報導，丹麥國會179個席次共109名議員出席，他們全數投票支持這個協議文本。國會完成文本二讀程序後交付議員表決，過程中未經過辯論，也沒有人提出異議。
格陵蘭議會（Inatsisartut）11月初以16票贊成、7票棄權通過這項協議。根據協議條款，即使丹麥自治領地格陵蘭未來完全獨立，這項協議仍持續有效。
美國、丹麥與格陵蘭於9月22日簽署這項協議，旨在補充1951年關於美國在格陵蘭駐軍的協定。
該協議允許美國在格陵蘭興建2座軍事基地，並禁止歐盟（EU）和北大西洋公約組織（NATO）成員國以外的國家進入當地戰略領域，防範中國或俄羅斯透過投資等方式在格陵蘭獲取影響力。
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