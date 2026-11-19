英國威廉王子（Prince William）夫婦赴印度金融之都孟買（Mumbai）進行為期三天的訪問，18日訪問行程最後一天，參觀了一座電影製片廠，並觀賞了寶萊塢舞蹈表演。與此同時，他的妻子凱特王妃（Kate Middleton）則在市內的一家婦產醫院與醫護人員交流。

2026-11-19 14:21