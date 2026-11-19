美國中央情報局（CIA）前高階官員凱爾頓（Mark Kelton）近期分享冷戰時期派駐布拉格的經歷。他回憶，當時捷克斯洛伐克共產政權的國家安全機關StB嚴密監控他，並派女性接近他，藉此建立關係、尋找弱點，還試圖將他與未婚妻拆散。

凱爾頓近期出席布拉格列支敦士登宮舉行的研討會。擁有34年情報工作經驗的他，在1980年代初期首次派駐海外便來到布拉格，並在當地工作兩年。

凱爾頓接受布拉格國際廣播電台（Radio PragueInternational）專訪回憶，他在1981年完成研究所學業後，加入CIA擔任軍事分析員，研究蘇聯軍事事務。由於曾短暫接觸情報部門工作，官員認為他適合轉任情報員，便讓他接受完整的專業訓練。

凱爾頓原本預定派駐莫斯科，後來改派當時的捷克斯洛伐克首都布拉格。他說，改派布拉格反而成為自己職涯的重要起點，「我的情報工作就是在這裡學會的」。

● StB監控無孔不入 住所遭竊聽、慢跑行蹤也被盯

當時捷克斯洛伐克共產政權的國家安全機關StB，不僅負責鎮壓國內異議人士，同時監控外國外交人員，試圖確認CIA官員身分與其接觸對象，進而找出與西方情報機關合作的當地人士。

當時凱爾頓持有外交證件，職務為美國駐捷克斯洛伐克使館三等秘書。抵達前，CIA已替他設定密碼代號「Vodík 84」，其中Vodík是捷克語「氫」，84則代表他抵達的年份。

他說，美國駐外官方人員的密碼代號通常取自元素週期表，例如氫、鐵、氯等；英國外交人員則使用皇室頭銜作為代號。

凱爾頓透露，StB通常會在外國人員抵達初期暫時不採取明顯行動，之後才逐步展開監視及派遣線民接近。StB曾在他的住所安裝竊聽設備，監聽電話及日常談話；當他前往佩特任山（Petřín）慢跑時，監控人員也會逐分鐘記錄他的活動。

他回憶，當年曾為了確認未遭人跟蹤，刻意繞行一段長路，試圖秘密遞送一封信。當時正值1月，氣溫低於攝氏零度，他卻因緊張而滿身大汗、全身發抖，甚至不慎讓信件掉落地面，郵筒關閉時發出金屬撞擊聲響。這段經歷至今仍令他印象深刻。

凱爾頓強調：「情報工作不僅需要專業訓練，更須具備高度警覺與心理韌性。」

● 從心理分析到美人計 前情報官：理解對手如何觀察自己

凱爾頓曾在捷克檔案館閱讀StB為他建立的個人檔案，總計多達4冊，內容包括監控紀錄、線民報告、心理分析，以及StB對他是否為CIA情報官員的判斷。

對於StB所做的心理分析是否準確，凱爾頓認為，這並非最重要的問題。他指出，情報工作有一項原則，就是「我們自己怎麼想並不重要，重要的是對方看到了什麼」。

他說：「情報人員必須理解對手如何觀察自己，而不能只依照自身認知判斷情勢。」StB當時試圖確認他是否為正在執行任務的CIA官員，也設法透過女性接近他，藉此建立關係、尋找弱點。

不過，凱爾頓當時已有一名在英國大使館工作的未婚妻，因此StB也曾試圖拆散兩人，以創造接近他的機會。

●StB官僚化限制行動彈性 揭「海豚」監控術讓人放下戒心

凱爾頓分析，StB的情報體系高度官僚化，內部有大量報告與計畫，但實際執行時相當謹慎。他認為，這與當時的政治體制有關。由於首長不願承擔犯錯責任，加上擔心對美國採取行動可能引發外交爭端，因此相關計畫往往要求萬無一失。

然而，情報行動不可能完全按計畫進行，必須隨時因應狀況調整。凱爾頓認為，StB最大的弱點之一，就是缺乏容許犯錯與彈性調整的制度，導致執行人員過度謹慎。不過，StB在防禦性情報的工作能力，尤其是監視人員素質相當專業。

凱爾頓指出，StB有時會刻意讓被監視者發現跟蹤人員，讓對方記住監控者的外貌，之後再突然撤離，改用其他監控方式。

這種手法被稱為「海豚」（Dolphin），源自蘇聯情報機關KGB的術語，意指像海豚一樣在水面上下浮動：監控者有時現身，有時消失，之後再重新出現。

凱爾頓說，這種策略的目的，是讓目標人物產生錯誤的安全感，以為自己已擺脫監視，進而放鬆警戒、採取行動，最後讓監控人員掌握其活動。

他認為，冷戰時期的情報工作不只是技術與情報蒐集的競爭，更是一場心理戰。情報人員必須時時理解對手的觀察角度，並在高度不確定的環境中保持警覺。