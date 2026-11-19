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高層急開會！Politico稱歐盟執委會遭網攻 大量個資恐外洩
美國政治新聞網站Politico今天引述一名歐盟官員說法報導，歐洲聯盟執行委員會（European Commission）遭到網路攻擊，可能導致大量個人資料外洩
法新社報導，歐盟執委會認為已控制住大部分網路攻勢，但整體受損程度仍未明朗。歐盟執委會暫未回應路透社置評請求。
執委會發言人芮尼耶（Thomas Regnier）向Politico表示：「歐盟執委會偵測到網路攻擊行動後，已採取必要因應措施。」
他說：「特定系統遭到到鎖定和攻擊，我們已依照標準作業程序通知相關人士。」
Politico指出，歐盟執委會已召集最高層級內部危機管理小組，針對網攻事件召開緊急會議。
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