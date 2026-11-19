印度一名空軍軍官被捕並接受調查，根據警方的起訴書，這名軍官收到疑為巴基斯坦情報人員的裸照後，送出某秘密作戰計畫的其中1頁，並稱未來每收到1張裸照，就會提供一部分機密文件作為交換。

印度快報（Indian Express）指出，這名印度空軍中校5個月前被捕，目前正接受調查，警方交給德里法院的起訴書稱，這名軍官洩漏出去的資訊，可能危及關鍵軍事資產、暴露作戰漏洞、危及國家安全。

根據起訴書內容，這名印度軍官向一名疑為巴基斯坦的情報人員，提供包括作戰計畫文件、無人機戰力、軍事部署地點、前線作戰飛機調動、機密設施座標等印度的機密作戰訊息。

起訴書提到，有關秘密無人機部隊的實力和結構、作戰能力、敵對行動期間的部署地點以及作戰飛機的調動等資訊，也被這名印度軍官傳給了涉嫌參與此事的巴基斯坦情報人員。

警方指出，這名印度空軍因為攜帶智慧型手機進入機密的工作地點而被攔查，整件洩密案才意外被查出，他從今年1月12日到4月1日期間，一直透過通訊軟體與巴基斯坦情報人員聯繫。

警方的起訴書指出，這名印度飛官收到1張疑為巴基斯坦情報人員的裸照後，就傳給對方某秘密作戰計畫當中的1頁，還說：「我每收到1張你的裸照，我就會提供1張新的秘密作戰計畫內容。」

起訴書提到，這名印度軍官洩漏1個秘密無人機部隊的戰力和組織結構、無人機試驗的細節、武器系統的續航力及其瞄準機制，還洩漏在列城（Leh）部署戰鬥機以及在蘇拉特加爾（Suratgarh）馬哈揚野戰靶場（Mahajan Field Firing Range）進行軍事演習的資訊。

此外，印度飛官還在5名下屬的資訊通訊設備中，安裝特定的惡意或間諜軟體，那些軟體可讓第3方獲得存在那5人所屬設備中的機密資訊，及相關指揮體系的通訊內容。

起訴書提到，警方發現飛官與巴基斯坦情報人員透過通訊軟體聯繫，雙方共交換了3008則文字訊息、65張圖片、65個表情符號、6個網址，有42次語音通話、4次視訊通話。