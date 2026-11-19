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巴拿馬港口爭議升溫 當地審計機關對香港長和子公司提刑事訴訟
巴拿馬政府與香港長和集團有關巴拿馬運河港口的法律與外交爭端進一步升級。路透社報導，巴拿馬總審計長辦公室表示，已就巴拿馬政府與香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的港口特許經營合約中，涉嫌違規行為向檢察機關提出刑事控告。
報導表示，此次訴訟旨在尋求相關部門就該港口特許經營合約可能涉及的犯罪行為展開調查。
報導指出，訴訟涉及2014年至2023年期間巴拿馬海事局前董事會成員、前行政人員，以及PPC本身。
巴拿馬總審計長辦公室表示，此次刑事訴訟是基於此前對PPC財務報表及合約履行情況的審計結果，但未詳細說明涉嫌違規的具體內容，僅表示已將相關文件移交檢察機關調查。
巴拿馬海事局和PPC均未立即回應路透社的置評請求。
2026年1月，巴拿馬最高法院裁定PPC所持有的巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托巴港（Cristobal）特許經營合約違憲，並予以撤銷。同年2月，巴拿馬政府隨即接管相關碼頭設施。長和集團對資產遭破壞與強行被接管提出強烈反對，並提出仲裁索償。
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