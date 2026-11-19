韓中昨宣布FTA實質達成協議，被視為「限韓令」出現鬆綁的契機。青瓦台高層表示，在K-pop演唱會，中方有較多敏感考量，不過實際上也沒有規定不得核准演出，「舉辦演出的可能性仍存在」。

在APEC期間舉行的韓中領袖會談中，韓中昨天宣布「韓中FTA（自由貿易協定）服務與投資後續談判」實質達成協議。

中國承諾在電影、遊戲等領域給予韓國不低於第三國待遇的「最惠國待遇」；並對網路遊戲、電影等內容的事前審查適用不歧視原則。此外，兩國也將共同製作範圍從電影擴大至電視劇、動畫、綜藝及紀錄片等領域。

青瓦台政策室長河駿坰昨晚進行簡報時表示，「本屆政府上任後，隨著兩國領袖互相進行國是訪問等韓中關係改善，中方立場也變得更加彈性，最終在談判啟動8年8個月後，取得達成協議的成果」。

有媒體提問FTA相關內容是否代表10年來的「限韓令」解除，青瓦台高層回應，「所謂的限韓令，事實上很難說是中國採取的某項正式措施，但我們確實有感受到相關限制的部分」。

該官員指出，這次談判已經確定，韓國在內容產業領域將獲得最惠國待遇，「從這個角度來看，在我們認為屬於限韓令的相關限制方面，可以說已經取得某種程度的進展」。

不過韓國藝人在中國演出部分，該官員表示，「演出涉及大量觀眾聚集，因此與其他文化內容有所不同，而這個領域並沒有在FTA中明確規定，因此也可以認為這部分仍有所不足。」不過他也強調，從整體韓國文化進入中國市場的角度來看，可以說取得了相當程度的進展。

至於目前中國對K-pop演唱會持什麼樣的態度，該高層官員表示，「對於演出活動，中國方面確實存在一些較敏感的考量，此次協定並未訂定必須核准對方國家歌手演出的義務條款，不過實際上也沒有規定不得核准演出」。他指出，也就是說雖然沒有強制核准演出的規定，但舉辦演出的可能性仍存在。

該官員指出，考量中國至今的相關慣例，與其說歌手現在就能自由舉辦演出，不如說韓國已經取得更暢通的協商管道，可以持續提出要求，並與中國協商實際核准演出的可能性，「我認為雙方的協商管道已經更加開放，未來或許可以先從中國方面較不感到負擔的程度開始，嘗試推動各種交流活動」。