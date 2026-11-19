北韓官媒今天報導，北韓領導人金正恩視察一所海軍大學及多處建築工地。與此同時，外界正盛傳他本週可能與在中國訪問的美國總統川普舉行峰會。

法新社報導，自美國總統川普18日抵達深圳，準備出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，並與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行備受矚目的會談以來，金正恩的行蹤便受到外界密切關注。

此報導發布之際，曾在首個總統任期內與金正恩3度會面的川普，本週啟程前往亞洲出席兩場區域峰會時，也曾表示不排除再次與這名北韓領導人舉行雙邊會談的可能性。

北韓的重要盟友中國17日表示，對於雙方可能舉行會晤一事「沒有相關消息」。但數小時後，川普在馬尼拉表示，金正恩「有意」在中國與他會面。

平壤當局尚未回應川普的上述談話，北韓官媒本週則報導，金正恩先後視察滑雪度假村及神聖的白頭山，接著於18日造訪一所海軍大學，並強調海上防衛的重要性。

北韓中央通信社報導，金正恩視察位於北韓東岸的這所大學時表示：「與最邪惡的敵人持續對抗，迫切需要培訓更多具備能力的海軍作戰系統專家。」

官媒發布的照片顯示，金正恩步行視察校園設施時，身穿軍裝的學生在旁向他敬禮。

韓聯社今天報導，南韓總統府18日表示，目前尚未發現美國與北韓可能舉行會談的任何特殊進展。

韓聯社報導，一名南韓總統府官員在APEC峰會場邊形容，美國與北韓對話的前景是「未知領域」。

韓聯社今天報導，南韓總統李在明與俄羅斯總統普丁18日在晚宴上交談約10分鐘，雙方就緩和朝鮮半島緊張局勢達成共識。

據韓聯社引述這名總統府官員說法，兩位領導人討論包括核武計畫在內的北韓問題，但並未深入長談。李在明得以藉此聽取俄方對兩韓關係及北韓與美國關係的立場。