美國國防部長赫格塞斯於台灣時間19日凌晨訪問委內瑞拉，與代理總統羅德里格斯討論軍事訓練、設備及技術合作，但委國至今尚未公布總統大選日期。自美軍今年初逮捕馬杜洛後，華府與原政府體系的安全與能源合作逐步展開，惟政治過渡進度卻仍不明朗。

美委討論軍事訓練

根據《美聯社》報導，美國國防部長赫格塞斯19日赴委內瑞拉首都卡拉卡斯，與代理總統羅德里格斯在總統府會面，委國國營電視台播出雙方同框畫面，這次訪問並未事先對外公布，五角大廈也未立即回應媒體詢問，顯示雙方接觸仍相當低調。

羅德里格斯表示，會談涉及美國提供委國軍方訓練、設備與技術，以應對雙方認定的共同安全威脅，不過當天並未公布正式簽署的協議，赫格塞斯此行也不是美軍首次與委國過渡當局接觸，美軍南方司令部官員今年就曾與委國代表會晤，討論安全事務。

美委關係的轉變尤其受到關注，因為美軍今年初才逮捕委內瑞拉前總統馬杜洛，如今華府卻與其原政府體系出身的代理總統商談軍事合作，顯示雙方已從政權衝突轉向具體安全事務接觸。

能源合作走在選舉之前

另據《法新社》指出，羅德里格斯目前仍擔任代理總統，委內瑞拉政府卻尚未公布新一輪總統大選日期，反對派領袖馬查多雖已返回委國，且美國國務卿盧比歐將其返國視為政治和解及民主選舉的可能契機，但目前沒有明確的選舉時間表，而在總統選舉尚未排定的情況下，美國已先與過渡當局討論軍事合作，形成安全接觸與政治改革進度不一致的局面。

除了軍事合作，美國內政及能源官員今年也曾赴委內瑞拉討論石油與關鍵礦產，川普日前就宣稱，相關石油銷售收入已達數十億美元、也交返委國，但資金實際流向仍未公佈，對華府而言，委國除了涉及民主轉型問題，也關係到加勒比海安全、能源供應及拉丁美洲的區域布局，是美國重要的地緣政治夥伴。

《路透社》另報導，赫格塞斯後續也將赴哥倫比亞交付首架C-130運輸機，討論反毒與安全合作，哥倫比亞今年8月加入美國主導的「美洲之盾」安全倡議，美國近期持續加強與拉美國家的軍事接觸。

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