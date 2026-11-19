俄羅斯總統普亭今天在亞太經合會（APEC）領袖會表示，俄國是亞太不可或缺的一員。他呼籲各國利用俄羅斯的物流基礎設施，並表示俄國正為區域糧食及能源安全作出貢獻。

路透社報導，普亭說：「我想強調，與APEC各經濟體建立建設性夥伴關係，是俄羅斯的戰略方針。我們是這個區域不可或缺（integral）的一員，並對區域經濟繁榮作出重大貢獻。」

普亭表示，APEC應營造團結一致的氛圍，並制定具建設性的合作議程。他指出，這正是APEC最終公報草案所追求的目標，莫斯科支持這樣的文件。

紐約時報指出，這是普亭睽違9年再次出席APEC領袖會。2019至2021年間，APEC領袖會不是取消就是改以線上形式舉行，後由於俄羅斯入侵烏克蘭，普亭未獲邀出席2023年在美國舉行的APEC峰會。2024及2025年，國際刑事法院（ICC）對普亭發布逮捕令，也使他受限於秘魯及韓國都是ICC締約國而無法成行。

普亭今天在APEC峰會發表談話時以俄羅斯經濟為主題，強調俄羅斯國內生產毛額（GDP）過去3年成長10%。

紐時認為，這波成長主要來自政府對軍事及國防產業投入的大筆資金，而相關支出也造成通膨居高不下及勞動力短缺。此外普亭也淡化俄國目前面臨的挑戰，包括在烏克蘭戰場上預算不斷超支，以及多年來依靠戰時經濟刺激措施帶動成長後，如今經濟成長動能正在減弱。

今日俄羅斯（RT）報導，普亭18日在APEC企業領袖會發表談話，盼APEC經濟體的商界人士與投資者充分認識俄羅斯市場正湧現的機遇加以把握。

他表示，俄羅斯正致力於推動西伯利亞大鐵路（Trans-Siberian Railway）和貝阿鐵路（普亭（Vladimir Putin）週三在中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）企業領袖峰會發表演說時表示：「我深信來自 APEC 經濟體的商界人士與投資者，將充分認識到俄羅斯市場正在湧現的機遇，並自然而然地加以把握。」

他表示，俄羅斯正致力於推動西伯利亞大鐵路（Trans-Siberian Railway）和貝加爾-阿穆爾鐵路（Baikal-Amur Mainline）的現代化，擴大太平洋沿岸港口的吞吐量，並沿著北方海路（Northern SeaRoute）開發基礎設施。