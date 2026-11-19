日本首相高市早苗赴深圳出席亞太經濟合作會議（APEC）峰會，中方安排的機場接待規格不如部分國家領袖，引起日本媒體關注。富士電視台隨行記者甚至引述日本外務省高層批評中方「失禮」。但接待不夠熱情，就等於違反外交禮節嗎？

根據APEC官方《會議主辦準則》（Guidelines for Hosting APEC Meetings）第8節第2小節，領袖會議屬於非正式會議，禮賓安排應力求簡化。準則明確指出，外國領袖抵達及離境不必舉行特定的正式儀式，只須比照工作訪問，由地主國派遣適當政府代表迎送。因此，獻花、迎賓音樂，甚至國家主席親自接機，都不是APEC規定的必要禮節。

高市抵達深圳時，中方由外交部儀典大使章啟月迎接，並安排紅毯與儀仗隊。習近平也在18日歡迎晚宴前與高市握手，19日領袖合照前，兩人再次相視微笑握手。就已知安排而言，沒有充分證據認定中方違反APEC基本外交禮儀。

當然，外交禮遇有高低之分。川普獲習近平親自接機，高市沒有獲得同等接待，確實反映雙邊關係的差異。但各國領袖出席APEC，可能同時安排國是訪問或其他正式訪問，本來就不宜只憑接機規格直接比較。把額外禮遇視為應有待遇，再將未獲相同待遇解讀成羞辱，並不客觀。

中日關係因台灣議題陷入緊張，是不爭的外交背景；雙方未能安排正式領袖會談，也比握手時有沒有笑容更值得關注。媒體可以報導日本官員的不滿，卻不應把政治上的冷淡直接認定為禮儀上的失禮。外交溫度與外交禮節，是兩回事。