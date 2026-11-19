聯合國國際法院今天將就甘比亞控告緬甸涉嫌對洛興雅人（Rohingya）犯下種族滅絕罪一案公布判決。路透社報導，法官預計於海牙時間上午10時開始宣讀判決，過程可能長達90分鐘。

這起案件由西非國家甘比亞於2019年提出，指控緬甸軍方2017年發動軍事行動，迫使至少73萬名穆斯林洛興雅人逃離緬甸，違反1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」（Genocide Convention）。

國際法院（International Court of Justice）預計今天將就此案公布判決。

倖存者曾描述屠殺、大規模性侵和村莊遭到焚燒的慘狀。聯合國調查團也認定，這場軍事行動包含「種族滅絕行為」。緬甸軍方支持的政府官員未回應路透社的置評請求。

目前約有120萬名洛興雅人擠在孟加拉科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）佔地8000英畝的破舊營地中。

路透社指出，這是國際法院10多年來首次就1948年「聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約」的適用作出重大裁決，結果也可能影響南非控告以色列在加薩犯下種族滅絕罪的案件。

甘比亞並要求法院命令緬甸支付賠償，並確保洛興雅難民安全返鄉。國際法院的裁決具有最終拘束力，但執行能力有限。

國際法院與國際刑事法院（ICC）不同，國際法院（設在荷蘭海牙，為聯合國主要司法機關，根據《聯合國憲章》設立，除依照國際法解決各國提交的法律爭端，並就正式認可聯合國機關和專門機構提交的法律問題提供諮詢意見）；國際刑事法院負責起訴犯有戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪的個人，並可判處監禁。