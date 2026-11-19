美國邁阿密聯邦陪審團今天裁定，一名海地裔美國籍牧師涉及2021年海地總統摩依士（Jovenel Moise）遇刺案的相關罪名成立。

「邁阿密前鋒報」（Miami Herald）報導，68歲的薩農（Christian Sanon）被判多項罪名成立，其中包括共謀謀殺及綁架摩依士。

美國調查發現，一家位於佛羅里達州、名為CTU的私人保全公司，兩名主事者曾計劃綁架摩依士，並由一心想成為海地總統的薩農取而代之。

今年5月，同一法院判定另外4名男子涉入這起陰謀，罪名成立，但尚未宣判刑期。

檢方表示，這4人都與CTU有關，並因海地總統遭推翻後可獲得豐厚合約的利誘而涉案。

然而，53歲的摩依士於2021年7月6日至7日夜間，在首都太子港的私人住所遭一群武裝突擊隊員開槍射殺。這群突擊隊員大多是哥倫比亞傭兵。

當時他的貼身保鑣並未介入阻止這場攻擊。

摩依士遇刺身亡加劇這個美洲最貧窮國家的混亂局勢，海地長期飽受幫派暴力肆虐。

自這起暗殺事件發生以來，海地便一直沒有總統，最近一次選舉已是2016年的事。

海地警方迅速逮捕約40名嫌犯，其中包括約20名哥倫比亞傭兵。然而，由於當地司法體系失靈，調查隨後便陷入停滯。

對於在美國境內策劃的陰謀具有司法管轄權的美國當局，隨後起訴約12名涉入這起暗殺案的人士。

今年9月，海地將18名嫌疑人引渡至美國，其中包括17名哥倫比亞人，使美方起訴人數增至30人。

本案迄今已有5名被告被判處無期徒刑，包括一名前哥倫比亞軍人、一名前海地參議員、一名擁有海地及智利雙重國籍的商人、一名退役哥倫比亞軍人，以及一名海地裔美國人。