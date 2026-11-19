緬甸總統敏昂萊昨天表示，緬甸政府正重新評估與東協（ASEAN）的關係，但仍將持續與東協成員國溝通。緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，敏昂萊宣布計畫在2028年2月12日前後召開和平會議，希望在5年任期內結束國內戰事。

東協本週在馬尼拉舉行峰會，未納入緬甸參與。東協領袖表示，若緬甸在解決國內危機的既定計畫上取得進展，將考慮逐步恢復緬甸完整的政治代表權。

曼谷郵報報導，緬甸總統敏昂萊（Min AungHlaing）對此表示不滿，18日向國會說：「東協只對我國施加這種壓力。」他指出，過去從未有東協成員國受到這種壓力或羞辱，但緬甸卻面臨這種待遇。

敏昂萊表示，緬甸與東協要恢復正常關係，政府將考量緬甸自身立場及東協成員國的意願，並持續進行討論。

另外，根據緬甸國營媒體「緬甸環球新光報」（Global New Light of Myanmar）報導，敏昂萊宣布計畫在2028年2月12日前後召開和平會議。

他並未透露太多關於和平會議的細節，但這將是他當選總統以來舉行的首次和平會議。他表示，目標是在五年任期內結束衝突。

東協2021年提出的五點共識，要求緬甸立即停止暴力、展開各方對話，並由東協提供斡旋及人道援助。

然而，緬甸軍方持續與各地武裝團體交戰。路透社指出，當地戰事已造成逾10萬人死亡，數百萬人流離失所。