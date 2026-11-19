美國總統川普19日將與中國大陸國家主席習近平、俄羅斯總統普亭舉行歷史性會晤，但他熱衷達成交易的作風，讓美國盟友會前就感到憂心。歐洲與亞洲官員及外交官表示，川普偏好單方面採取外交行動，例如綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）、對伊朗發動戰爭，以及威脅推翻古巴政權，讓他們擔心川普可能支持有利於普亭對烏克蘭領土的野心，以及習近平對台灣主權主張的方案。

川普經常稱讚普亭是「天才」，形容習近平是「才智出眾的人」。自從美中俄峰會宣布以來，歐洲官員一直擔心，三位領袖可能在基輔無法參與的情況下，同意一項嚴重偏袒俄羅斯的瓜分烏克蘭計畫。

川普此次密集的亞洲外交行程迄今成果有限，可能急於在美中俄峰會取得重大突破。歐洲及亞洲官員認為，川普與普亭、習近平的親近關係，加上共和黨期中選舉失利削弱他在國內的政治地位，可能讓兩人更大膽提出涉及烏克蘭及台灣的方案，使川普得以宣稱取得外交勝利。

一名歐洲外交官談到峰會可能的結果時說：「噢，這又是烏克蘭事件重演。」他指出，歐盟成員國都擔心，一國總統可能為了彌補選舉失利，急於達成任何形式的協議。

一名駐華府的亞洲外交官則表示，如果習近平在峰會上向川普提出他對「台灣未來」的構想，試圖迫使台灣接受中國統治，「那將是一場徹頭徹尾的惡夢」。他還說，三位領袖「給人的印象是，他們正在決定世界秩序的未來，幾乎彷彿他們就是世界的領導人」。

川普與普亭均表示，烏克蘭將是美中俄峰會的議題之一。習近平則透過出口俄羅斯軍方不可或缺的零組件，支持俄羅斯對烏戰爭。川普過去的外交政策措施，也曾讓俄中利益凌駕於美國長期盟友之上。他多次將俄羅斯對烏克蘭的戰爭歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，並威脅停止向基輔運送武器，還在5月延後價值140億美元的對台軍售案，顛覆美國數十年來的對台政策。

曾在小布希政府擔任國安官員的庫柏（Zack Cooper）表示，美國盟友擔心川普「在與俄羅斯和中國討論時，會拿他們的利益作為交換」，這樣的憂慮有其道理。

庫柏說：「川普似乎相信偉人理論，認為他自己、普亭和習近平是世界上三位偉大的領袖，只要攜手合作，就能解決世界上的問題。」

POLITICO指出，川普啟程前往亞洲前曾表示，他與習近平及普亭的會晤將聚焦於削減各自的核武庫、美伊戰爭，以及他笑稱的「我最喜歡的議題：烏克蘭」。但莫斯科與北京已展現出不願在戰略武器庫問題上讓步，也不願利用對德黑蘭的影響力向伊朗政權施壓。這意味著，會談若達成協議，很可能是在其他領域。

曾任上海美國商會會長、經常與中國官員保持聯繫的季愷文（Ker Gibbs）表示，習近平可能會「大力推動，試圖讓暫停對台軍售的措施永久化」。

此外，中俄在許多議題上利益一致，未參與會談的盟友擔心，習近平與普亭可能在這些議題上成功向川普施壓。例如，北京一直將日本描繪成一心追求「新軍國主義」、破壞區域穩定的國家。曾任美國在台協會政治軍事事務官員的石可為（David Sacks）表示：「普亭基本上認同這套論述，因此我想習近平會提出這個說法，試圖將日本首相高市早苗描繪成挑釁者，主張三方應攜手約束她。」

曾在川普第一任政府擔任國家安全會議歐洲事務副主任的埃拉斯（John Erath）指出，川普出身紐約房地產界，在這個圈子裡，與市場上的大咖打交道就能獲得回報，「這就是他處理外交政策的方式」。埃拉斯說：「他與俄羅斯和中國打交道，因為他們是這個市場中的大咖，然後告訴其他小角色，他們必須接受他談出來的結果。」