莫斯科扶植的克里米亞首長阿克瑟諾夫表示，連結俄羅斯與遭占領克里米亞半島的戰略橋梁，本週第3度遭到烏克蘭攻擊。本週稍早，這座大橋才因烏方襲擊而部分坍塌。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）今天清晨在通訊軟體Telegram上發文表示：「由於克里米亞大橋（Crimean Bridge）再度遭到攻擊，交通已暫時中斷。所有相關緊急應變部門已趕抵現場，正在評估損害情況。」克里米亞大橋又稱克赤大橋（Kerch Bridge）。

這座橋梁是俄軍重要的補給線，對俄羅斯總統普亭（ Vladimir Putin）來說具有重大的象徵意義。俄羅斯於2014年非法併吞這座烏克蘭半島後，他便將興建克里米亞大橋視為關鍵的優先要務。

這次攻擊發生之際，普亭正準備在深圳舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上，與美國總統川普和中國國家主席習近平會面。

英國廣播公司（BBC）報導，這座關鍵橋梁本週稍早已兩度遇襲，導致嚴重受損，部分橋體坍塌落入水中。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）形容，先前對克里米亞大橋發動的攻擊，是他所稱「史無前例行動」的第7階段，是為了回應俄羅斯對烏克蘭基礎設施的打擊。

塔斯社（TASS）引述「消息報」（Izvestia）報導，本週稍早發生襲擊事件後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）試圖淡化相關衝擊，表示克里米亞大橋將重建得「比以前更好」。

俄羅斯國營媒體報導，這座耗資37億美元打造的大橋長近19公里，是歐洲最長的跨海大橋，設計每天可供4萬輛汽車通行，每年可運送1400萬名旅客與1300萬噸貨物。