美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天無預警現身委內瑞拉首都卡拉卡斯，宣布美委重啟軍事合作，並矢言「追剿」毒販。

法新社報導，這是委國前總統馬杜洛（NicolasMaduro）今年1月遭罷黜以來，美方最高層級官員訪問委國。

赫格塞斯是在前往哥倫比亞途中突然停留委內瑞拉。這項協議標誌著兩國長期敵對關係出現戲劇性破冰。

他在宣布協議後說：「我們會追捕你們、找到你們，並擊斃你們。」

赫格塞斯提及「毒品恐怖分子」時補充說：「你們再也無法向美國、委內瑞拉或這個區域任何其他國家輸出犯罪與苦難。」

委內瑞拉臨時領導人羅德里格斯（DelcyRodriguez）盛讚，兩國關係歷經多年決裂與美國制裁後，如今「重啟技術與軍事關係」。

自從美國特種部隊逮捕馬杜洛並將他秘密押送至紐約面臨「毒品恐怖主義」罪名審判以來，羅德里格斯便在華府支持下治理委內瑞拉。

據路透社報導，赫格塞斯在卡拉卡斯與代理總統羅德里格斯同台發言時表示，這項協議涵蓋聯合訓練、情報共享及美委軍事合作的其他面向。

羅德里格斯則說，這項安排將有助於因應「共同威脅」，並強化委內瑞拉武裝部隊的訓練。

雙方均未透露進一步細節。

華府目前在委內瑞拉已擁有與日俱增的影響力，尤其是在石油產業。自馬杜洛下台以來，美國官員迅速採取行動塑造委國未來，並特別著重於能源政策與投資。

赫格塞斯停留卡拉卡斯的同時，原定今天也將抵達哥倫比亞交付軍事裝備，並與波哥大當局討論安全合作。

哥倫比亞國防部長表示，在哥國打擊販毒集團及其他非法武裝分子之際，赫格塞斯預計將移交一架洛克希德馬丁（Lockheed Martin）力士C-130式（HerculesC-130）運輸機，並商討美方支援事宜。