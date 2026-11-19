紐約時報報導，美國總統川普、中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭19日將在深圳舉行歷史性三方峰會，這是掌握全球逾90%核武的美中俄領袖史上首度同桌會談。然而，這場史無前例的峰會恐怕難以就重大議題達成共識，頂多是一場高規格合照活動，無法與二戰末期重塑世界秩序的雅爾達會議相提並論。三人真正想傳達的訊息，或許是他們才是決定全球大事、塑造世界秩序的關鍵人物。

1945年，時任美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾與蘇聯領導人史達林在雅爾達舉行會議，奠定此後近半世紀的戰後國際秩序。當時會議持續8天，大批外交官與將領在幕後協商，將三國領袖的構想轉化為具體行動方案。

相較之下，深圳峰會預計僅約1小時，而且當年參與雅爾達會議的三國是聯手對抗共同敵人的盟友，如今美中俄卻在核武管制、人工智慧、烏克蘭與伊朗戰爭等重大議題上存在分歧，難以期待會談取得實質成果。

不過，即使只是一張合照，仍可能具有重大象徵意義。川普甫於期中選舉遭遇重大挫敗，與中俄領袖同桌有助於展現國際影響力。他近日也多次強調，峰會首要目標是討論核武管制。

對普亭而言，峰會有助於打破俄羅斯因入侵烏克蘭遭受的國際孤立，向世界證明自己仍是無法忽視的強權。歐洲政策分析中心主席波利亞科娃（Alina Polyakova）指出：「他得以與其他超級強權一起坐上大人物的談判桌。」她認為，普亭把自己視為帝國沙皇，而非一個正在衰退國家的總統。

習近平則能藉主辦峰會扮演全球強權召集人的角色，並推進中國在2049年成為全球最大軍事、經濟與科技強權的目標。習近平18日與普亭單獨會談時，形容中俄關係「堅如磐石」，雙方也有削弱美國全球主導地位的共同目標。

紐時分析，三位領袖對世界秩序的看法，都帶有19世紀列強劃分勢力範圍的色彩。川普主張新版「門羅主義」，排除外國勢力介入西半球；普亭希望恢復俄羅斯帝國版圖；習近平則持續擴大在太平洋的軍事活動，包括在台灣周邊頻繁軍演。

然而，三國的野心都不止於各自周邊。中國除了太平洋，也覬覦南美洲的銅礦資源；美國雖主張減少介入全球事務，仍不願放棄在中東及日韓的軍事影響力；俄羅斯的野心更延伸至太空、網路空間、北極與非洲。日本、印度、歐洲主要國家，甚至烏克蘭與伊朗，都不在這場強權會談的談判桌上。

另一方面，儘管三人並肩而坐，國力卻存在嚴重落差。

美中分別是全球第一、第二大經濟體，俄羅斯僅排名第八，經濟規模約為中國的八分之一、美國的十一分之一。除了核武與能源，俄羅斯在科技、經濟及常規軍力方面都難與美中匹敵。

肯南研究所所長基梅奇（Michael Kimmage）指出，普亭尤其希望藉此證明歐洲已無關緊要。他認為峰會恐怕不會產生任何成果，很快就會被遺忘，但從凡爾賽條約、雅爾達會議到如今的深圳峰會，可以看出歐洲正逐漸被排除在重大國際決策之外。

美國前駐俄大使麥佛爾（Michael McFaul）也認為，普亭無意透過峰會促進烏克蘭和平，「他得到的是一張合照，還能把它稱為『雅爾達2.0』。」

不過，喬治城大學教授庫普強（Charles Kupchan）認為，即使峰會沒有具體成果，仍有助於為未來大國跨越意識形態分歧、展開合作鋪路。