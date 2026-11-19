福斯新聞報導，美中俄峰會19日登場前夕，美國國會跨黨派機構「美中經濟暨安全檢討委員會」兩名高層18日警告，美國總統川普恐落入「一對二」的不利局面，獨自面對站在同一陣線的中國大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普亭。北京恐藉機要求美方在台灣問題上讓步，莫斯科則希望川普加強對烏克蘭施壓。

對此，美國官員重申，美國對台灣的政策沒有改變。白宮官員則表示，川普將在三方峰會討論削減全球核武等議題，強調美中關係已重新聚焦於美國人民的安全與繁榮。中國駐美大使館則稱，三方峰會有助於維護世界和平與大國關係穩定，但強調台灣問題屬於中國內政，要求美方謹慎處理。

美中經濟暨安全檢討委員會（U.S.-China Economic and Security Review Commission）主席薛瑞福（Randall Schriver）18日透過視訊受訪時表示：「我認為這是一對二的局面。美國面對的是中國，以及中國的小老弟俄羅斯。」

委員會副主席庫肯（Mike Kuiken）也認同，他認為莫斯科對北京的依賴日益加深，使川普處於不利地位。他直言：「普亭是習近平的附庸，這基本上意味著，川普總統將面臨一對二的局面，而且事關重大。」庫肯指，中國正在支撐俄羅斯對烏克蘭的戰爭，如今幾乎已成為俄羅斯經濟的命脈。

庫肯認為，北京若未事先獲得相當程度的保證，確保會談不會出現重大變化，就不可能同意舉行峰會。

至於這場峰會的成敗，薛瑞福認為，美國只要守住既有立場，並重申自身利益，就算取得某種程度的勝利。

至於川普希望討論的核武軍備控制議題，薛瑞福認為方向合理，但質疑美方是否已在跨部會協調，以及較低層級的雙邊、三邊磋商方面做好充分準備，讓談判取得實質成果。

被問及美國是否已採取足夠措施嚇阻中國對台動武，薛瑞福直言：「簡短的答案是，沒有，我們做得還不夠。」他指出，美國對台軍售的國會通知程序目前暫停，委員會希望恢復相關作業，並加強對台安全援助。

薛瑞福也提醒，北京的脅迫手段越來越複雜，已不再局限於傳統軍事行動，還包括透過海警在台灣以東海域採取軍事與執法結合的混合式手段。

奎肯則指出，台灣是全球先進半導體供應鏈的核心，尤其在人工智慧晶片製造方面占有關鍵地位。他形容：「台灣是世界中心的島嶼。習近平對台灣念念不忘。」他呼籲華府與盟友共同制定戰略，讓中國認為犯台或採取其他脅迫手段得不償失。

兩名委員也警告中國的海底作戰能力。奎肯指出，中國已具備切斷全球海底電纜的能力，並可能已進行相關演習。薛瑞福則呼籲加強海底電纜的威脅偵測及修復能力。委員會先前警告，連接美國、台灣、日本及菲律賓的海底電纜容易受到破壞，恐影響通訊。中國駐美大使館則反駁，將海底電纜問題政治化、安全化，只會威脅全球數位連結與網路安全。

該委員會18日發布2026年度報告，警告中國軍事、科技與經濟實力持續擴張，對美國國家安全構成越來越大的挑戰。隨著2027年逼近，台灣安全尤其受到關注。2027年是習近平要求解放軍具備對台軍事行動能力的指標年份。