歐盟今天宣布成立「歐盟制裁辦公室」，扮演整合與協調的角色，確保歐盟的制裁方案在執行與落實層面維持一致性。同時也宣布新任歐盟制裁特使為瑞典資深外交官丹尼爾森，將於明年2月上任。

歐盟執委會今天發布新聞稿指出，俄羅斯入侵烏克蘭以及歐盟的應對方式，重塑了制裁作為外交政策工具的定位，並成為歐盟應對重大國際挑戰的關鍵手段。歐盟至今已通過21輪制裁俄羅斯的方案。隨著制裁的設計與執行需求不斷演變，強化歐盟執委會的能力與組織架構至關重要。

歐盟執委會今天宣布成立「歐盟制裁辦公室」（EU Sanctions Office），整合專業知識，包含政策設計、落實執行、執法到反規避，以及對第三國的聯繫工作。透過這樣的方式確保歐盟在與成員國和第三國的制裁協調事務上發揮作用，並適用於所有制裁機制，特別是針對俄羅斯與白俄羅斯，同時也涵蓋伊朗、北韓、敘利亞，以及混合式威脅與組織犯罪。

歐盟執委會強調，這個辦公室將為成員國提供更快速的合規指導、資料共享，以及經濟與技術分析，以確保歐盟在各地的制裁方案，於執行與落實層面維持一致性。相關的組織調整將於明年1月16日正式生效。

根據新聞稿，歐盟執委會也正式任命瑞典資深外交官丹尼爾森（Lars Danielsson），為下一任的歐盟制裁特使，將於明年2月6日上任，接替任期屆滿的歐蘇利文（David O'Sullivan）。

歐盟執委會進一步說明，新的制裁辦公室核心工作之一，是支援歐盟制裁特使。歐盟制裁特使在防止制裁規避及與夥伴國合作方面扮演關鍵角色，負責與第三國溝通，以降低歐盟制裁遭繞道的風險，特別是透過替代貿易路線、金融管道或採購網絡進行的規避行為。